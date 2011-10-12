Украине временно запретили торговать квотами на выбросы парниковых газов

С 12 октября участие Украины в международной торговле выбросами парниковых газов (ПГ) временно приостановлено за нарушение правил предоставления отчетности о выбросах ПГ по Киотскому протоколу.

Такое решение принял сегодня Комитет Секретариата Рамочной конвенции ООН по изменениям климата (РКИК ООН) в Бонне, заседание которого транслировалось в режиме on-line на официальном сайте комитета.

В заседании приняла участие делегация Украины во главе с министром экологии и природных ресурсов Николаем ЗЛОЧЕВСКИМ.

Вчера, выступая на заседании комитета, Н. ЗЛОЧЕВСКИЙ обратился к комитету с просьбой перенести слушание вопроса о несоответствии Украины на февраль, поскольку нынешнее правительство сделало все, чтобы исправить ошибки предыдущего правительства. При этом он отметил, что в новом кадастре выбросов ПГ за 1990-2009 гг. уже учтены все замечания международных экспертов. Кроме того, министр подчеркнул, что страна сейчас активно решает экологические проблемы, обратил внимание на проекты министерства по мусоропереработке, обращению с отходами химической промышленности, энергосбережению и другие проекты, финансирование которых предполагалось за счет Киотского протокола.

В пресс-службе Госагентства экологических инвестиций УНИАН пояснили, что санкции секретариата РКИК ООН временные и запрещают Украине вести проекты совместного осуществления по национальной процедуре. Также Украине запрещено вести международную торговлю квотами на выбросы ПГ. Из механизмов Киотского протокола за Украиной сохраняется возможность реализации проектов совместного осуществления по международной процедуре, отметили в ведомстве.

Также в Госэкоинвестагентстве напомнили, что на этой неделе в Киеве проходит рассмотрение Кадастра 1999-2009 гг. группой международных экспертов. В случае положительного решения по результатам проверки и дальнейшего устранения выявленных экспертами недостатков, торговля единицами установленного количества и единицами сокращения выбросов по национальной процедуре будет возобновлена, отметили в ведомстве.