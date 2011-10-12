Департамент Минэкономразвития, курирующий ГМК, возглавил Майстренко

На должность руководителя департамента промышленной политики при Министерстве экономического развития и торговли Украины, который будет курировать горно-металлургический комплекс, назначен бывший генеральный директор киевского завода "Радар" Виталий МАЙСТРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК сообщил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ.

«Вчера департамент окончательно сформирован, он будет заниматься вопросами, которыми раньше занималось Министерство промышленной политики»,- сказал В. ХАРАХУЛАХ.

Он также сообщил, что начальником управления промышленности департамента назначен Павел ШИНКАРЕНКО, экс-заместитель министра промполитики Украины.

Начальником отдела горно-металлургического комплекса департамента промполитики назначен Юрий ДЕРКАЧ, который также ранее работал в Министерстве промышленной политики.

«Надеемся, мы начнем нормально работать с государственным органом, который будет определять политику промышленности Украины», - отметил В. ХАРАХУЛАХ.

Как сообщал УНИАН, административная реформа предусматривает ликвидацию Минпромполитики и передачу функций министерства новому ведомству. Ранее сообщалось, что правопреемником Минпромполитики станет Государственное агентство по управлению корпоративными правами и имуществом при Минэкономразвития. С марта т. г. представители государственных органов не принимали участия в ежемесячных балансовых совещаниях руководителей горно-металлургических предприятий, которые традиционно проходят в Днепропетровске.