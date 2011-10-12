Метпредприятия Украины в ноябре планируют увеличить производство на 4-7%

В ноябре т. г. украинские метпредприятия планируют увеличить относительно фактического производства за сентябрь выпуск основных видов продукции на 4-7%.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

В частности, производство стали вырастет на 4,4%, — до 3,030 млн. тонн, проката — на 6,9% - до 2,730 млн. тонн. Производство чугуна в ноябре прогнозируется на уровне 2,560 млн. тонн, что на 6,5% больше, чем по итогам сентября 2011 г.

Для обеспечения заявленных объемов производства в ноябре металлургам потребуется 680 тыс. тонн аглоруды, 1,560 млн. тонн концентрата, 425 тыс. тонн агломерата, 910 тыс. тонн окатышей, 990 тыс. тонн известняков, 1,3 млн. тонн металлургического кокса, 570 тыс. тонн металлолома.

По данным объединения «Укррудпром», заявки металлургов по известнякам и железорудному сырью отечественного производства обеспечиваются полностью.

По импорту метпредприятия планируют завезти 90 тыс. тонн аглоруды и 40 тыс. тонн окатышей.

По данным объединения «Укркокс», потребность металлургов в коксе на ноябрь обеспечивается полностью. Поставки украинских углей в ноябре составят 1,350 млн. тонн. Также необходимо импортировать еще около 750 тыс. тонн углей для коксования.

В сентябре 2011 г. украинские металлурги сократили производство чугуна по сравнению с августом на 5,2% - до 2,404 млн. тонн, стали — на 4% - до 2,901 млн. тонн, проката — на 2,1% - до 2,554 млн. тонн.

В октябре планируется произвести 2,650 млн. тонн чугуна, 3,030 млн. тонн стали и 2,680 млн. тонн проката.