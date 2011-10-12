До конца года роста производства метпродукции в мире ожидать не стоит – Харахулах

До конца 2011 года роста производства металлопродукции в мире ожидать не стоит.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК заявил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ.

По его словам, крупные сталелитейные компании вынуждены корректировать производственные планы из-за очередного витка экономической рецессии.

«Даже такой металлургический гигант, как Китай, сегодня корректирует свою производственную программу в сторону уменьшения, чтобы удержать те рынки, которые еще существуют. Международный концерн ArcelorMittal рассматривает возможность сокращения своей производственной программы как минимум на треть. Сейчас стоит вопрос, как правильно минимизировать возможные потери при уменьшении фактических показателей производства», - отметил В.ХАРАХУЛАХ.

По данным «Металлургпрома», в сентябре 2011 г. украинские металлурги сократили производство чугуна по сравнению с августом на 5,2% - до 2,404 млн. тонн, стали — на 4% - до 2,901 млн. тонн, проката — на 2,1% - до 2,554 млн. тонн.