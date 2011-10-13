Минэкологии рассчитывает в ближайшее время решить проблему по Киотскому протоколу

Министерство экологии и природных ресурсов Украины надеется на скорейшую отмену решения о временной приостановке участия Украины в международной торговле выбросами парниковых газов (ПГ), принятого из-за нарушения правил предоставления отчетности о выбросах ПГ по Киотскому протоколу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкологии, об этом министр экологии и природных ресурсов Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ заявил, комментируя решение Комитета Секретариата Рамочной конвенции ООН по изменениям климата (РКИК ООН), принятое на заседании в Бонне (Германия).

«К сожалению, ошибки прошлого правительства создают проблемы по реализации Киотского протокола в Украине», - отметил министр, напомнив, что Комитет признал некорректным ведение Украиной Кадастра выбросов парниковых газов до 2008 года.

В сообщении указывается, что на одном из ближайших заседаний Комитет рассмотрит отчет Украины о ведении Кадастра выбросов парниковых газов до 2010 года.

«Убежден, что когда Комитет рассмотрит отчет о ведении Кадастра выбросов парниковых газов в 2010 году, все проблемные вопросы будут сняты. Это произойдет в ближайшее время», - сказал Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 12 октября на заседании в Бонне Комитет Секретариата Рамочной конвенции ООН по изменениям климата (РКИК ООН) временно прекратил участие Украины в международной торговле выбросами парниковых газов за нарушение правил предоставления отчетности о выбросах ПГ по Киотскому протоколу.

Заседание Комитета по соблюдению Киотского протокола состоялось 11-12 октября.