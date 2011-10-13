В Украине за январь-сентябрь производство стальных труб выросло на 35% - до 1,7 млн. тонн

В Украине за январь-сентябрь 2011 г. производство стальных труб выросло относительно 9 месяцев 2010 г. на 35%, или на 436 тыс. тонн, - до 1,676 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении „Металлургпром”.

1,507 млн. тонн труб произведено на трубных предприятиях, 169 тыс. тонн – на двух металлургических заводах.

Днепропетровский завод «Коминмет» за январь-сентябрь т. г. произвел более 141 тыс. тонн труб против 111 тыс. тонн по итогам 9 месяцев 2010 г. МК им. Ильича произвел 27,8 тыс. тонн труб против 60,4 тыс. тонн. В сентябре 2011 г. предприятие трубы не выпускало.

Производство на ООО «Интерпайп Нико Тьюб» за январь-сентябрь т.г. увеличилось на 24% - до 283,6 тыс. тонн.

Нижнеднепровский трубный завод нарастил производство на 18,5% - до 307,3 тыс. тонн. Днепропетровский трубный завод увеличил производство на 39% - до 82,2 тыс. тонн. Луганский трубный завод за январь-сентябрь сократил производство на 1,7 % - до 166 тыс. тонн стальных труб.

Объемы производства на Новомосковском трубном заводе в январе-сентябре 2011 г. увеличились по сравнению с январем-августом 2010 г. на 19% - до 165,6 тыс. тонн.

Харцызский трубный завод за указанный период нарастил производство в 2,4 раза - до 447,6 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В 2010 г. производство стальных труб в Украине выросло относительно 2009 г. на 10,6% - до 1,759 млн. тонн.