В ТС создан механизм единых антидемпинговых и защитных мер в отношении импорта товаров
В Таможенном союзе (ТС) создан механизм применения единых антидемпинговых и защитных мер государств-членов Таможенного союза в отношении импорта товаров, происходящих из иностранных государств.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
В сообщении МИД говорится, что в настоящее время завершается работа по переходу национальных защитных мер к коллективным, формируется необходимая организационная и правовая база.
«В рамках данной работы с 1 октября 2011 года вступило в силу межправительственное Соглашение о регулировании поставок некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины, на территории государств – членов Таможенного союза», - пояснили в пресс-службе.
В частности, этим документом установлены объемы квот на импорт данной продукции в Беларусь, Казахстан и Россию, которая может быть поставлена без взимания антидемпинговых пошлин, унифицированных в Таможенном союзе.
Размер квоты для Беларуси в IV квартале 2011 года составляет 18 тыс. тонн.