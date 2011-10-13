В ТС создан механизм единых антидемпинговых и защитных мер в отношении импорта товаров

В Таможенном союзе (ТС) создан механизм применения единых антидемпинговых и защитных мер государств-членов Таможенного союза в отношении импорта товаров, происходящих из иностранных государств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

В сообщении МИД говорится, что в настоящее время завершается работа по переходу национальных защитных мер к коллективным, формируется необходимая организационная и правовая база.

«В рамках данной работы с 1 октября 2011 года вступило в силу межправительственное Соглашение о регулировании поставок некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины, на территории государств – членов Таможенного союза», - пояснили в пресс-службе.

В частности, этим документом установлены объемы квот на импорт данной продукции в Беларусь, Казахстан и Россию, которая может быть поставлена без взимания антидемпинговых пошлин, унифицированных в Таможенном союзе.

Размер квоты для Беларуси в IV квартале 2011 года составляет 18 тыс. тонн.