"Метинвест" получил награду Всемирной сталелитейной ассоциации

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" снизила производственный травматизм в металлургическом секторе на 19% и получила награду Всемирной сталелитейной ассоциации (World Steel Association, WSA).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Метинвеста".

По данным компании, на пресс-конференции руководства WSA в ходе проходящей в Париже 12-14 октября 45-й ежегодной конференции экспертное жюри ассоциации рассмотрело 22 проекта, представленных компаниями-членами.

Награды получили четыре компании: "Метинвест", Tata Steel Europe, Gerdau и NatSteel, которые продемонстрировали приверженность международным принципам промышленной безопасности по трем ключевым критериям в рамках реализуемых программ: соответствие принципам WSA в сфере безопасности и охраны здоровья, способность оказания позитивного влияния на измеряемые показатели безопасности и возможность для использования их опыта другими членами ассоциации.

При этом "Метинвест" стал первой в Украине и единственной в Восточной Европе группой компаний, усилия которой в сфере повышения уровня безопасности на производстве получили высокую оценку WSA.

Проект "Метинвеста" стартовал во второй половине 2009 года на металлургических предприятиях группы. Он предусматривает внедрение корпоративных стандартов, направленных на изменение отношения персонала к вопросам промышленной безопасности. Эффективным и социально ответственным решением стало приглашение в качестве внутренних тренеров бывших руководящих работников предприятий. Этот подход в анализе компании McKinsey "Формирование будущего: решение социальных проблем с помощью бизнес стратегии" был назван лучшей мировой практикой. Сегодня на предприятиях группы "Метинвест" в качестве внутренних тренеров работают 53 человека. В течение 2009-2010 гг. лучшим практикам в сфере охраны труда обучено более 8 тыс. чел. (64,890 тыс. человеко-часов). По состоянию на октябрь 2011 года. количество обученных сотрудников компании превысило 19 тыс.

"Минимизация травматизма на производстве является одной из фундаментальных целей нашей стратегии. Руководствуясь международными принципами промышленной безопасности, мы стараемся использовать инновационные подходы в обучении персонала, внедрять наиболее прогрессивные методики и практики", - цитирует пресс-служба слова генерального директора ООО "Метинвест Холдинг" Игоря СЫРОГО.

Справка УНИАН. "Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Основными акционерами "Метинвест" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-Холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" – управляющая компания группы "Метинвест".

"Метинвест" является членом WSA, которая объединяет около 180 металлопроизводителей (включая 18 компаний, которые входят в 20-ку крупнейших в мире), национальные и региональные индустриальные ассоциации и исследовательские институты. Членами WSA производится около 85% всей стали в мире.

Программа Safety and Health Excellence Recognition запущена WSA в 2008 году. В рамках данной программы компании-члены WSA представляют проекты, демонстрирующие приверженность принципам охраны труда, здоровья и промышленной безопасности, а также приоритетность этих вопросов в своей деятельности. Экспертное жюри отбирает наиболее значимые проекты.