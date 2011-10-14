Предприятия Украины завершили январь-август с положительным финрезультатом 64,82 млрд.грн.

Положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-августе 2011 года составил 64 млрд. 820,4 млн. грн. против 39 млрд. 361,9 млн. грн. за январь-август 2010 года.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период прибыль получили 58,9% предприятий страны, их финансовый результат составил 130 млрд. 607,7 млн. грн.

С убытком отчетный период завершили 41,1% предприятий Украины, их финрезультат составил 65 млрд. 787,3 млн. грн.

По данным Госстата, отчетный период завершили с убытком 43,6% промышленных предприятий Украины, их финрезультат составил 25 млрд. 667,5 млн. грн. Прибыль получили 56,4% промпредприятий – они завершили период с финрезультатом 70 млрд. 470,3 млн. грн. Положительный финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за январь-август 2011 года составил 44 млрд. 802,8 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в 2010 году составил 63 млрд. 266,4 млн. грн. против «минус» 31,6 млрд. грн. за 2009 год.

В 2010 году прибыль получили 63,2% предприятий страны – они завершили год с финансовым результатом 154 млрд. 150,1 млн. грн.

С убытком 2010 год завершили 36,8% предприятий Украины, их финрезультат составил 90 млрд. 883,7 млн. грн.