В Украине за 9 мес. розничный товарооборот предприятий вырос на 15% – до 248 млрд.грн.

Объем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в январе-сентябре 2011 г. (в сопоставимых ценах) вырос на 14,6% по сравнению с январем-сентябрем 2010 года и составил 247,7 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, рост объемов розничного товарооборота по итогам января-августа 2011 г. зафиксирован во всех областях Украины.

При этом наибольший рост отмечен в Киевской области – на 23,5% – до 11 млрд. 842,4 млн. грн., Черкасской области – на 21,4% – до 5 млрд. 071,5 млн. грн., Винницкой области – на 20,8% – до 5 млрд. 186,3 млн. грн., Ивано-Франковской области — на 17,6% - до 4 млрд. 493 млн. грн., Житомирской области — на 17,4% - до 4 млрд. 696,8 млн. грн.