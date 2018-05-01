Выбор Украины: «блага» Таможенного союза или евроинтеграция?

Приближается час «Ч», когда Украине нужно будет заявить о своем выборе развития - Россия или ЕС. Но создается впечатление, с учетом событий последних месяцев, что она его уже сделала, просто об этом нужно будет сказать во всеуслышание.

Итак, 18 октября премьер-министр Николай Азаров отправится в Санкт-Петербург на заседание глав правительств СНГ. Но основным событием этой поездки, конечно, станет встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным, которая пройдет с газовым акцентом. Но какого-либо прояснения ситуации ожидать не стоит. Скоре, официально будет заявлено, что уже стало традиционно, - переговоры прошли конструктивно. Да и сам Николай Янович ранее говорил, что вопрос затем будет обсуждать Президентом Виктором Януковичем и опять-таки В.Путиным (хороший должностной расклад).

Еще один вопрос питерского форума – создание зоны свободной торговли в рамках СНГ. Вряд ли соглашение будет подписано. Затягивает процесс Россия, которой данный проект уже не интересен. Она делает ставку на Таможенный союз, который, по планам В.Путина, должен трансформироваться в Евразийский союз, а также Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая укрепляется сейчас Кремлем в противовес НАТО. С распадом СССР Россия, которая занимала центральную позицию в союзе братских республик, потеряла массу преимуществ как в плане политического господства, так и в экономической сфере. Протерпев два десятка лет такое «унизительное» состояние, она решила восстановить утраченное величие. Именно так ею видится счастливое будущее всех, кто «добровольно» присоединится к ее идее. По словам В.Путина, она заключается в «более тесной координации экономической и валютной политики».

Обо всем этом пойдет речь и 18 октября в Донецке (заметьте, в один день с Питером. Н.Азаров заявлял, что основной газовой надеждой будет встреча В.Януковича и В.Путина. Так кто и куда полетит?). Там пройдет второй Межрегиональный украинско-российский экономический форум, в котором планируется участие глав государств – сторон. Уже заявлено о намерении подписать, как минимум, 4 соглашения. И хотя ставка делается на то, что Виктор Янукович и Дмитрий Медведев обсудят главную тему – газовую (что само собой подразумевает вхождение Украины в Таможенный союз), власть заявляет, что документы будут касаться сугубо приграничного сотрудничества. Скорее всего, разрешения газового вопроса не стоит ожидать, т.к. заседание межгосударственной украинско-российской комиссии, которая проводится всегда в преддверии судьбоносных переговоров (а газовые являются именно такими), и что предлагал сделать В.Янукович, перенесено на неопределенный срок. Скидку делают на то, что много соглашений требуют проработки. Но это по официальным данным, а неофициальным все выглядит следующим образом – либо Москва еще не все «привилегии» для Украины просчитала, либо Киев не совсем подготовился в «торжественной» речи в пользу евразийского направления развития. Как известно, скидку нам предлагают в обмен на Таможенный союз и «консорциум» по управлению ГТС, что в принципе одно и тоже – полная зависимость от «старого друга» по советскому лагерю.

Кстати, ближайшие три года газ внутри России будет дорожать на 15% в год, в бюджете на 2012-ый это уже заложено. В принципе, субсидирование тарифа для населения близится к концу, что вызывает бурю возмущения у россиян. На какую же тогда особую скидку для Украины может пойти Кремль…

А подготовка к вхождению Украины в ТС уже ведется полным ходом. Ворох предложений Украины под кодовым названием «3+1» Кремль проигнорировал. Еще в августе, аккурат ко Дню Независимости, Россия устами Д.Медведева заявила, что у нее свое видение как формата ТС, так и газовых договоренностей, изменение которых Москва не приемлет.

Для членства Украины в Таможенном союзе уготовлено следующее: нам предлагают оформить соглашение о техническом регулировании между ТС и третьими странами. То есть, если хочешь иметь с ТС особые отношения, то Украине придется привести свое законодательство в соответствии с правилами Таможенного союза.

Также будут реформированы органы управления ТС, создастся спецкомиссия, которой вверят наднациональные полномочия. Думаю, не стоит объяснять, что такое «наднациональные полномочия». А к 2012 году, заработавший с января 2010 года ТС, создаст Единое экономическое пространство. Приглашающих в это пространство даже не смущает членство Украины в ВТО, хотя фигуранты G3 – Россия, Казахстан, Беларусь в ВТО не входят. Ну и как быть с соответствием законодательства?

Нам говорят, что с этим проблем не будет. Напротив, пугают, что проблемы появятся, если мы откажемся от столь привлекательного предложения. Ощутить на себе мы могли это уже летом: заградительные меры для металлургической продукции, вето на поставки мясомолочных предприятий, пошлинные проблемы и демпинговые цены. И что главное, Россия в этой репетиции вышла победителем.

И еще об одном. Хозяйственные споры с 2012 года в Таможенном союзе будут решаться в суде ЕврАзЭС (в котором Россия – опять-таки лидер, а свой Таможенный союз она хочет расширить и за счет стран, входящих в эту организацию. Можете себе представить, какими будут решения судов).

Что такое дружба «таможенного кружка» прекрасно просматривается на белорусском примере. Откинем нефтяные войны Минска и Москвы, все финансовые проблемы страны, которая борется с ними самостоятельно, без дружеской поддержки «брата по крови», а рассмотрим так волнующий сейчас Украину газовый вопрос. Скидка в цене будет дана Минску уже в ноябре, но за оставшиеся еще в управлении Беларуси 50% акций «Белтрансгаза». Вот что на это заявил Александр Лукашенко: «Мы не против, но мы выставляем свои требования. Первое, чтобы по этой трубе всегда в полном объеме прокачивался газ на Запад. Для того чтобы мы имели определенную плату за транзит, чтобы «Белтрансгаз», если он будет российским, платил здесь налоги. Второе требование заключается в выходе на равнодоходные цены на газ. Мы связываем это с едиными равнодоходными ценами в России и Беларуси. К этому еще подталкивает и Единое экономическое пространство. В противном случае, какой был нам смысл вступать в ЕЭП, если мы не имеем равных возможностей. Должны быть равные условия».

А что касается цены, то при формировании бюджета Беларуси на 2012 год закладывается она в размере 288 долларов за тысячу кубометров, а в третьем квартале т.г. российский газ обходился Минску в 286 долларов, во втором - 245 долларов. Думаю, не стоит что-либо добавлять.

А теперь немного о Казахстане. Председатель совета Казахстанской ассоциации таможенных брокеров Геннадий Шестаков в сентябре т.г. прокомментировал международному деловому журналу KAZAKHSTAN так ситуацию: "Увы, из плюсов пока можно назвать только сам факт того, что мы живем в Таможенном союзе, и возрастание бюджета, — заявил он в интервью. Правительство уже отрапортовало о росте поступлений в бюджет, но за счет чего это произошло? За счет того, что пошлина стала больше, товар на прилавке - дороже. Российские товары по цене "подтянулись" к импортным аналогам, а платим за все это мы, рядовые потребители".

"Казахстан проиграл во всем. В 2009 году средневзвешенная пошлина у нас была чуть больше 5%. Кстати, для вступления в ВТО требуется, чтобы этот показатель был не выше, чем 7% с небольшим. У России на тот момент средневзвешенная пошлина была 18%, а у Белоруссии - 12%. Сейчас мы все дружно "подтянулись" под 16%. У нас не было пошлины на продукты питания, имелась минимальная пошлина на бытовую технику. Сегодня на какие-то товары пошлины выросли на 10-20 %, на другие в 3-4 раза, а если говорить об автомобилях, то в 30-40 раз", - отмечает Г.Шестаков

"Не стало легче и казахстанским производителям товаров, которые они изготавливают из западного сырья с использованием западного оборудования и технологий, - считает таможенный брокер. - Пошлины на оборудование увеличились на 10-20%, на сырье и компоненты, которые раньше завозились по нулевой ставке, — на 20 %. То есть наш производитель получил прирост себестоимости еще до начала производства, а потом на нее еще накручиваются производственные издержки. И теперь, например, ламинат, произведенный в Казахстане на бельгийском оборудовании, будет в любом случае дороже, чем привезенный напрямую из Бельгии. В итоге вся высокотехнологичная продукция, которая у нас производится, стала значительно дороже".

Так что выбирает Украина? Ей придется с этим разобраться до 20 октября. Именно тогда В.Янукович будет находиться в Брюсселе. Европарламент таки дал добро на его визит. Остальное зависит от Президента.

Р.S. 65% украинцев поддерживают европейскую интеграцию, вернее, европейские демократические ценности, они хотят жить по честным правилам. Не стоит власти об этом забывать, и не нужно никаких сюрпризов в виде отказа от евровектора, т.к. ЕС не возжелал подписывать с Украиной в нашем варианте соглашение об ассоциации. Ведь это мы спровоцировали такое развитие ситуации. В огонь, как говорится, не стоит подливать масло…

Елена Быстрицкая (УНИАН)