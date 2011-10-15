Международные эксперты положительно оценили новый украинский "киотский" кадастр

Международные эксперты положительно оценили новый украинский кадастр выбросов парниковых газов.

Как сообщил УНИАН глава Государственного агентства экологических инвестиций Украины Сергей ОРЛЕНКО, в Украине завершила работу группа международных экспертов (ERT), которая рассмотрела новую редакцию Национального кадастра выбросов парниковых газов за 1990-2009 гг. Сегодня были озвучены предварительные выводы группы по результатам проверки, которые имеют позитивный характер.

По его словам, в 2010-2011 годах была проведена серьезная работа над новым документом, и этот позитив отметили международные эксперты.

С.ОРЛЕНКО подчеркнул, что в ходе работы по составлению нового документа была проведена существенная работа по формированию национальной системы учета выбросов парниковых газов и самого кадастра, причем в секторе лесного хозяйства эта работа была проведена практически с нуля.

Глава ведомства отметил, что положительный результат был получен благодаря активной поддержке премьер-министра Украины и аппарата Администрации Президента, которые фактически выстроили систему подачи всех необходимых цифр и показателей со стороны всех задействованных министерств и ведомств, областных администраций и т.д.

В этой связи С.ОРЛЕНКО подчеркнул, что «международные эксперты отметили и оценили всю серьезность подхода украинской власти к решению проблем, связанных с предыдущим документом».

С.ОРЛЕНКО спрогнозировал, что положительная оценка новой редакции документа экспертной группой позволяет говорить о том, что на ближайшем заседании секретариата Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН) возможно восстановление права Украины на торговлю квотами парниковых газов.

«Положительная оценка документа означает, что на ближайшем заседании подразделения по обеспечению соблюдения секретариата РКИК ООН Украина будет восстановлена в системе торговли квотами на выбросы парниковых газов и реализации механизмов Киотского протокола. Однако это не означает, что мы можем останавливаться на достигнутом, впереди предстоит большая работа украинских экспертов, уровень которых получил высокую оценку со стороны ERT», - сказал С.ОРЛЕНКО.

Проверка кадастра выбросов парниковых газов за 1990-2009 год осуществлялась в соответствии с требованиями РКИК ООН и Киотского протокола к ней. Сам кадастр был подан в Секретариат РКИК ООН весной 2011 года, окончательная версия – в июле этого года, в соответствии с требованиями РКИК ООН и Киотского протокола.

Как сообщал УНИАН, с 12 октября участие Украины в международной торговле выбросами парниковых газов (ПГ) временно приостановлено. Официальной причиной стали замечания к кадастру выбросов ПГ за 1990-2008 гг. за нарушение правил предоставления отчетности о выбросах ПГ по Киотскому протоколу.

Кадастр представляет собой базу показателей по выбросам и поглотителям парниковых газов за 1990-2009 годы во всех секторах промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, лесном секторе, секторе отходов и их переработки, транспортной промышленности и ряде других отраслей.