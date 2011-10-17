На должность гендиректора «АрселорМиттал Кривой Рог» временно назначен Уркихо

На должность генерального директора ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) по решению Наблюдательного совета меткомбината от 13 октября т.г. временно назначен член Совета директоров ArcelorMittal Гонзало УРКИХО.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре предприятия.

«На этой позиции Г.УРКИХО, ответственный за подразделения ArcelorMittal в Африке и странах СНГ, будет управлять деятельностью ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» до назначения нового генерального директора предприятия», - говорится в сообщении пресс-центра.

Предыдущий гендиректор меткомбина Ринат СТАРКОВ, занимавший эту должность с августа 2010 г., продолжит свою карьеру в корпорации ArcelorMittal.

«Стратегия ArcelorMittal относительно своего бизнеса в Украине остается неизменной: мы осуществляем программу модернизации и в ближайшее время планируем запуск первой в ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), продолжаем последовательно выполнять инвестиционные обязательства», - цитирует пресс-центр заявление Г.УРКИХО.

Справка УНИАН. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн. тонн проката, около 7 млн. тонн стали и более 6,7 млн. тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 г. за 24,2 млрд. грн. при стартовой цене 10 млрд. грн., после чего меткомбинат был переименован в MittalSteel Кривой Рог, а затем в «АрселорМиттал Кривой Рог». В собственности ArcelorMittal Duisburg GmbH (ФРГ) находится более 95% акций предприятия. «АрселорМиттал Кривой Рог» в 2010 г. увеличил относительно 2009 г. производство основных видов продукции на 19,3-21,6%.