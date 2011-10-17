Производство легковых авто за 9 месяцев увеличилось на 50% – до 72 тыс. штук

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-сентябре т.г. увеличилось на 50,0%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 71,8 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению Госстата, производство автобусов в Украине в январе-сентябре т.г. увеличилось на 35,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 2 585 штук, а производство грузовых автомобилей сократилось на 35,0% – до 2 335 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 14,6%, по сравнению с 2009 годом, до 75,3 тыс. штук. Производство автобусов в Украине в 2010 году увеличилось на 80,6%, по сравнению с 2009 годом, до 2 674 штук, а производство грузовых автомобилей увеличилось на 93,7% – до 4 853 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО», Корпорация «Богдан», ЗАО «Еврокар», Группа компаний «АИС», Корпорация «Эталон» и др.