В Украине рост промпроизводства в сентябре составил 6,4%, в январе-сентябре – 8,6%

В Украине рост промышленного производства в сентябре текущего года по сравнению с сентябрем 2010 года составил 6,4%, в январе-сентябре 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 8,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, в сентябре по сравнению с августом т.г. спад промпроизводства составил 0,3%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в сентябре т.г. против сентября 2010 года по отраслям составил: в добывающей промышленности – 9,1% (к августу т.г. – 0,8%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 3,7% (к августу т.г. – спад 0,7%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – рост 13,9% (к августу т.г. – рост 2%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в сентябре т.г. по сравнению с сентябрем 2010 года составил 6,5% (к августу т.г. – 1%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий — рост 6,2% (к августу т.г. – 10,5%).

В легкой промышленности в сентябре зафиксирован спад объемов производства на уровне 3% (к августу т.г. – спад 0,4%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – спад 3,5% (к августу т.г. – 0,6%), в производстве кожи, изделий из нее – спад 1,1% (к августу т.г. – рост 0,6%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в сентябре т.г. против сентября 2010 года составил 7% (к августу т.г. – 3,8%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 8% (к августу т.г. – спад 4,5%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – спад 24,3% (к августу т.г. – спад 14,7%).

В химической и нефтехимической промышленности в сентябре т.г. против сентября 2010 года зафиксирован рост объемов производства на 9,4% (к августу т.г. – спад 2,3%), в том числе в химическом производстве – рост 14,6% (к августу т.г. – спад 2,3%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – спад 6,5% (к августу т.г. – спад 2,5%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – рост 4,4% (к августу т.г. – 3,8%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в сентябре т.г. по сравнению с сентябрем 2010 года рост производства составил 7% (к августу т.г. – спад 3,6%), в машиностроении зафиксирован рост на уровне 16,4% (к августу т.г. – рост 5,2%), в частности в производстве машин и оборудования – рост 14,8% (к августу т.г. – рост 7,7%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – рост 5,3% (к августу т.г. – рост 8,8%), в производстве транспортного оборудования – рост 24,8% (к августу т.г. – 1,6%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 0,5% (к августу т.г. – спад 9,6%).

Справка УНИАН. В Украине рост промышленного производства в декабре 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года составил 12,5%, в 2010 году по сравнению с 2009 годом рост промпроизводства составил 11%.