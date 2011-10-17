Потери государства от сокращения производства на ЗЗФ могут достигнуть более 300 млн. грн.

По итогам 2011 года финансовые потери государства от вынужденного сокращения производства на ПАО «Запорожский завод ферросплавов» (ЗЗФ) могут достичь более 300 млн. грн.

Об этом сегодня в ходе Всеукраинской акции протеста «Профсоюзы против бедности», проходившей в Киеве, сообщил бывший мастер плавильного цеха №4 ЗЗФ Игорь ЛИТВИНОВ.

По его словам, после сокращения 1 тысячи 400 работников завода и общего снижения зарплаты на предприятии на 20%, фонд заработной планы на ЗЗФ сократится по итогам года на 93,6 млн. грн. «Это приведет к снижению налоговых отчислений в городской бюджет на 8,6 миллиона гривен по итогам года. Снижение отчислений в Пенсионный фонд составит 31,2 миллиона гривен. Вместе с тем нагрузка на социальный фонд занятости по обязательным выплатам составит по итогам года 33,6 миллиона гривен», - отметил И.ЛИТВИНОВ.

Он также подчеркнул, что в результате сокращения производства на ЗЗФ, завод не потребит в текущем году электроэнергии на общую сумму около 625 млн. грн. «Образовавшийся излишек электроэнергии государственные энергогенерирующие компании будут вынуждены экспортировать, но по цене на 40% ниже, чем для промышленных предприятий Украины. В итоге государство не дополучит около 235 миллионов гривен», - уточнил И.ЛИТВИНОВ.

По его мнению, та выгода, которую государство получило от повышения цены электроэнергии для ЗЗФ, будет полностью нивелирована потерями от вынужденного снижения производства на предприятии. «Если ожидаемая прибыль энергогенерирующих компаний составит по итогам года 184 миллиона гривен, то потери превысят 300 миллионов», - отметил он и добавил: «Я, как и остальные работники 4-го плавильного цеха ЗЗФ, попал под сокращение в связи с остановкой самого цеха. Основная причина остановки цеха — перевод предприятия с 1 января 2011 года с 1-го на 2-й класс потребления электроэнергии. В результате стоимость 1 киловатта электроэнергии для завода составляет порядка 1 гривны с НДС. Работать при такой цене электроэнергии невозможно, так как она не позволяет вывести производство ферросплавов на уровень рентабельности. Руководство завода было вынуждено снизить объемы производства, вследствие чего были сокращены почти 40% работников предприятия».

И.ЛИТВИНОВ констатировал, что ситуация с возобновлением поставок ЗЗФ электроэнергии по 1-му классу потребления за последние несколько месяцев так и не изменилась. «Все наши обращения к Министерству энергетики и угольной промышленности, Кабмину, эффекта не возымели. Нам говорят, что нашей проблемой занимаются, что так как сейчас, быть не должно. Но, по сути, для снижения стоимости электроэнергии для ЗФЗ за 9 месяцев так ничего и не сделано. Ситуация на заводе остается очень сложной. Импорт ферросплавов в Украину значительно увеличился и составляет сегодня около 50% от всего объема ферросплавов, потребляемых металлургическими предприятиями. Особенно много импортируется ферросилиция, который и выплавлялся в 4-м цехе ЗЗФ. В перспективе подобная ситуация может привести к тому, что украинская металлургия попадет в полную зависимость от импортных ферросплавов», - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, 14 июня работники плавильных цехов ПАО «Запорожский завод ферросплавов» обратились с открытыми письмами к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ и народным депутатам Украины, в которых просили вмешаться в ситуацию с размерами тарифов для ферросплавных предприятий. Работники ЗЗФ просят высших должностных лиц государства оказать содействие в установлении справедливых тарифов на электроэнергию, не выше чем у конкурентов, а именно 0,32 грн. за киловатт, что соответствует статусу наиболее крупных энергоемких предприятий.

На предприятии напоминают, что ЗЗФ на протяжении многих лет относился к 1-му классу потребителей электроэнергии. Однако, с 1 января 2011 завод был переведен на 2-й класс энергопотребления, согласно которому тариф на электроэнергию для ЗЗФ возрос почти в два раза - до 83 коп. за 1 кВт (без НДС). Кроме этого, с 1 января 2011 года НАК «Энергетическая компания Украины» разорвала с ЗЗФ договор аренды электроподстанции «Ф-2», расположенной на территории завода, в результате чего ЗЗФ был лишен возможности получения хотя бы части необходимой для производственных целей электроэнергии по 1-ому классу потребления.