ЕБРР снизил прогноз роста ВВП Украины в 2011 году с 5% до 4,5%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2011 году с 5% до 4,5%.

Об этом сообщается на официальном сайте ЕБРР.

Согласно сообщению, также банк снизил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 4,5% до 3,5%.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины, номинальный валовой внутренний продукт Украины за II квартал 2011 года составил 316,48 млрд. грн.

Рост валового внутреннего продукта Украины во II квартале 2011 года против показателя II квартала 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 3,8%.