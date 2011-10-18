Госэкоинвестиций: Украина возобновит свое право на торговлю квотами ПГ до апреля 2012 года

Государственное агентство экологических инвестиций прогнозирует, что Украина возобновит свое право на торговлю квотами парниковых газов (ПГ) до апреля 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил глава Госэкоинвестиций Сергей ОРЛЕНКО.

По его словам, до 12 декабря текущего года Украина передаст на рассмотрение секретариата Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН) проект отчета по итогам проверки нового национального кадастра выбросов ПГ за 1990-2009 годы, а окончательный отчет будет подан на рассмотрение секретариата 6 февраля 2012 года. После этого, уточнил С.ОРЛЕНКО, согласно процедуре, пересмотр решения секретариата будет осуществлен в течение 4-5 недель. «Конечный отчет появится в феврале и это тот отчет, который позволит Украине возобновить свой статус в Киотских механизмах», - сказал глава агентства, отметив при этом, что возобновление статуса Украины следует ожидать в конце марта начале апреля.

Кроме того, С.ОРЛЕНКО подчеркнул, что решение о временной приостановке права Украины на торговлю квотами не принесет прямых убытков предприятиям, использующим Киотские механизмы, поскольку даже в период остановки украинские предприятия будут вести учет выбросов, которые могут быть реализованы в дальнейшем после возобновления статуса Украины секретариатом РКИК ООН. «Это, по сути, отложенный доход, и ни о каких убытках в прямом смысле этого слова говорить не приходится»,- сказал С.ОРЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, с 12 октября 2011 года участие Украины в международной торговле выбросами парниковых газов (ПГ) временно прекращено. Официальной причиной стали замечания к кадастру выбросов ПГ за 1990-2008 гг. за нарушение правил предоставления отчетности о выбросах ПГ по Киотскому протоколу.

Кадастр является базой показателей по выбросам и поглотителям парниковых газов за 1990-2009 годы во всех секторах промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, лесном секторе, секторе отходов и их переработки, транспортной промышленности и ряда других отраслей.

Напомним, по результатам работы в Украине группы международных экспертов ERT, которая занималась изучением Национального кадастра выбросов парниковых газов за 1990-2009 гг., в субботу, 15 октября, были озвучены предварительные выводы по результатам проверки, которые носят позитивный характер.

По информации Минэкологии, предварительные выводы экспертов ERT лягут в основу окончательного отчета о проверке, что позволит возобновить участие Украины в международной торговле выбросами и механизме совместного внедрения по национальной процедуре.