ВР намерена усовершенствовать процедуру сбора за загрязнение окружающей природной среды

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 269 из 349 народных депутатов.

Законопроектом предлагается дополнить дополнение 1 «Доходы государственного бюджета Украины на 2011 год» сбором за загрязнение окружающей природной среды и определить его источником формирования специального фонда государственного бюджета.

Одновременно законопроектом предлагается дополнить статью 20 закона о госбюджете-2011 пунктом 8 о зачислении в специальный фонд местных бюджетов 70% сбора за загрязнение окружающей природной среды (кроме сбора, который взимается за образование радиоактивных отходов (включая уже накопленные) и временное хранение радиоактивных отходов их производителями), в том числе: в сельские, поселковые, городские бюджеты – 50%, областные бюджеты и бюджет Крыма – 20%, бюджеты городов Киева и Севастополя – 70%.