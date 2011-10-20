Украина и Иран изучают возможность совместного производства самолета Ан-158

Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мехди ГАЗАНФАРИ заявляет, что Украина и Иран изучают возможность создания совместного предприятия по производству самолета Ан-158.

Об этом М.ГАЗАНФАРИ сообщил в интервью газете "День" (№ 189 от 20 октября).

"Я знаю, что сейчас рассматривается возможность лизинга самолетов Ан-148, а по результатам оценки широкой иранской общественностью качества и возможностей самолета Ан-158 будет заключено соглашение о совместном производстве этого самолета", - сказал М.ГАЗАНФАРИ.