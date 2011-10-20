Экономические интересы Киева и Брюсселя совпадают - эксперт

Завершение переговорного процесса с ЕС по ЗСТ свидетельствует о том, что бизнес-интересы и Киева и Брюсселя совпадают. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег УСТЕНКО.

В своем комментарии экономический эксперт отметил, что «завершение переговорного процесса с Европейским Союзом по всем аспектам создания зоны свободной торговли демонстрирует не только глубокое понимание и осознание двумя сторонами переговорного процесса необходимости продвижения вперед, а и то, что бизнес-интересы и Киева и Брюсселя совпадают».

По мнению О.УСТЕНКО, компромисс – по самым чувствительным видам товаров - найден. При этом, эксперт обратил внимание на перспективы в конкретных направлениях, отметив, что «относительно незначительная беспошлинная квота по европейским автомобилям, о которой удалось договориться сторонам с некоторым уменьшением либерализационного периода, скорее всего, будет стимулировать перенос части иностранного автомобилестроения в Украину".

В более общем плане – можно было бы ожидать переноса части других европейских производств в Украину, включения украинских предприятий в европейскую технологическую цепочку, прогнозирует эксперт. По мнению О.УСТЕНКО, для нашей страны это означает увеличение рабочих мест, дополнительный приток инвестиций, новые технологии и новые возможности для роста страны.

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ 19 октября во время визита в Брюссель завершил переговоры с европейским комиссаром по вопросам торговли Карлом де Гухтом по созданию зоны свободной торговли с Евросоюзом.

А.КЛЮЕВ отметил, что завершение переговоров в части зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом открывает путь к завершению переговоров по Соглашению об ассоциации в целом до конца текущего года.