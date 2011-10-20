Пинзенык о ЗСТ в рамках СНГ: торговля есть, свободной - нет

Соглашением о зоне свободной торговли в рамках СНГ предвидено все, кроме свободной торговли. Так прокомментировал подписанный на днях документ экс-министр финансов Виктор Пинзенык.

В комментарии экономист отмечает: в Соглашении есть все, кроме свободной торговли, ведь свободная торговля означает отсутствие пошлин на экспорт, импорт, количественных и других ограничений.

"Неужели газ стал позицией свободной торговли? Да нет, энергетические ресурсы изъяты из этого режима! Русские предприятия будут покупать газ по одной цене, а украинские – по в несколько раз более высокой, - объясняет экс-министр, при этом отмечая, что в таких условиях трудно конкурировать. "Соглашение о свободной торговле при энергетических исключениях в интересах одной страны является нонсенсом".

В комментарии экономист обращает внимание, что подписанты не забыли и об исключении относительно импорта из Украины. "Из прессы уже известно о сахаре. Обнародование текстов соглашений может показать и другие сюрпризы".

В то же время, В.ПИНЗЕНЫК заметил, что подписанное соглашение не ухудшает для страны уже имеющихся условий. Потому что подобных соглашений о свободной торговле (точнее иллюзию свободной торговли) подписано у нас уже не одно, как на двухсторонней, так и многосторонней основе.

Понятны преимущества в торговле для России, где действуют субсидирующие цены на газ. Возможно, и мы когда-то доживем до времени, когда украинские национальные интересы будут защищаться хотя бы так, как это делает русская сторона. Когда украинская реакция на совместно найденное сокровище будет однозначной: делить не по-братски, а поровну, подытожил В.ПИНЗЕНЫК.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в ходе заседания председателей правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли.

В тот же день премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выразил надежду, что подписанное соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ вступит в силу с января 2012 года.

Соглашение о ЗВТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия. Не подписали соглашение Азербайджан, Туркменистан.