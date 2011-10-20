Горно-металлургический холдинг «Метинвест» намерен свести к нулю производственный травматизм на своих предприятиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный директор ООО "Метинвест Холдинг" Игорь СЫРЫЙ в Донецке на конференции промышленных предприятий Украины и стран СНГ по промышленной безопасности, охране труда, здоровья и окружающей среды.

"В 2008 г. в группе была принята стратегия в области охраны труда и окружающей среды, которой мы определили для себя приоритетные направления развития. Мы стремимся свести к нулю уровень травматизма на наших предприятиях. Мы считаем, что все травмы, аварии и экологические инциденты могут быть предотвращены", - сказал он.

При этом И.СЫРЫЙ подчеркнул, что ответственным за здоровье работников, за безопасность труда всегда является руководитель предприятия. В то же время, важной задачей в компании является также вовлечение и обучение вопросам безопасности самих работников.

"Мы хотим перейти в нашей компании от надзора к такой системе, при которой работник соблюдает правила не потому, что боится наказания, а потому что знает, что, действуя правильно, сохранит свое здоровье и жизнь", - пояснил гендиректор.

Как сообщалось, "Метинвест", начиная со второй половины 2009 года, снизил производственный травматизм в металлургическом секторе на 19% и получил награду Всемирной сталелитейной ассоциации (World Steel Association, WSA). При этом "Метинвест" стал первой в Украине и единственной в Восточной Европе группой компаний, усилия которой в сфере повышения уровня безопасности на производстве получили высокую оценку WSA.

Проект "Метинвеста" стартовал во второй половине 2009 года на металлургических предприятиях группы. Он предусматривает внедрение корпоративных стандартов, направленных на изменение отношения персонала к вопросам промышленной безопасности. Эффективным и социально ответственным решением стало приглашение в качестве внутренних тренеров бывших руководящих работников предприятий. Этот подход в анализе компании McKinsey "Формирование будущего: решение социальных проблем с помощью бизнес-стратегии" был назван лучшей мировой практикой.

Справка УНИАН. "Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвест" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-Холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" – управляющая компания группы "Метинвест".