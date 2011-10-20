«Севморзавод» спустил на воду средний понтон для плавкрана грузоподъемностью 1200 тонн

В четверг, 20 октября, ОАО «Севастопольский морской завод» (Севморзавод, г. Севастополь) спустило на воду средний понтон для плавкрана грузоподъемностью 1200 тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе завода.

В сообщении отмечается, что данный плавкран может использоваться для возведения мостов любой сложности на реках.

«Это очень хороший проект, его уникальность в грузоподъемности, которая составляет 1200 тонн. Плавкранов такой грузоподъемности на Украине нет», – заявил руководитель «Севморзавода» Константин КАРТОШКИН.

При этом он уточнил, что работа над строительством нижнего строения плавкрана возобновилась на заводе около полутора лет назад. «И меньше чем за год мы завершили реализацию этой части крупномасштабного проекта, выполнив взятые на себя обязательства. Все это свидетельствует, что «Севморзавод» работает на достойном уровне», – добавил К.КАРТОШКИН.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля 2011 года на «Севморзаводе» был произведен спуск на воду левого понтона и закладка среднего. В этой связи, стратегический инвестор ОАО «Севморзавод» Петр ПОРОШЕНКО заявил, что до конца года нижнее строение плавкрана будет завершено полностью.

Строительство нижнего строения плавкрана на ОАО «Севморзавод» обошлось в 2 раза дешевле, чем могло бы стоить в странах дальнего зарубежья, занимающихся кораблестроением.

Напомним, строительство плавкрана на «Севморзаводе» было начато в 2006 году, но в связи с отсутствием финансирования проект был «заморожен» на неопределенный срок. В начале 2010 года новое руководство ОАО «Севморзавод», не дожидаясь возобновления финансирования, приняло решение о достройке плавкрана за счет собственных оборотных средств в рамках выполнения договорных обязательств перед заказчиком – ПАО «Мостобуд» (г. Киев). Разработчиком проекта является ОАО ЦКБ «Коралл» (г. Севастополь).

Как сообщалось, в конце 2010 года Инвестфонд «Прайм Эссетс Кэпитал», принадлежащий главе Совета Национального банка Украины Петру ПОРОШЕНКО, стал владельцем 60% акций ОАО «Севастопольский морской завод». Общий объем инвестиций за это время составил 136 млн. грн., в том числе в ремонт основных фондов предприятия около 5 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Севастопольский морской завод» (г. Севастополь) создано в 1995 году путем корпоратизации государственного предприятия. В настоящее время «Севморзавод» представляет собой компанию холдингового типа, в структуру которой входят 11 ООО, 2 акционерных общества и 4 дочерних предприятия, в том числе 5 профильных предприятий специализируются на военном и коммерческом судоремонте и судостроении.