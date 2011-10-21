Акционеры черкасского "Азота" выкупят землю завода за 100 млн. грн.

Акционеры ОАО "Азот" планируют выкупить землю под мощностями завода в Черкассах. Ориентировочная стоимость земли будет составлять 100 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на сессии Черкасского горсовета 20 октября заявил мэр Черкасс Сергей ОДАРЫЧ.

По его словам, он договорился с владельцами завода о выкупе земли.

Часть полученных средств город направит на закупку новых троллейбусов. Речь идет о 20-30 новых троллейбусах, их будут закупать в лизинг. Сейчас ведутся переговоры с двумя производителями – корпорацией "Богдан" и Львовским автобусным заводом.

ОАО "Азот" - это 43 производственных структурных подразделения, которые разместились на площади около 500 га.

Справка УНИАН. Черкасское открытое акционерное общество "Азот" - одно из крупнейших предприятий в Украине по производству минеральных удобрений, ионообменных смол, капролактама и другой химической продукции, которую потребляют в Украине, странах СНГ, Европы, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. На долю ОАО "Азот" в Украине приходится 15% производства аммиака, 24% производства карбамида, а по производству капролактама и ионообменных смол предприятие является монополистом.

До недавних пор ключевым собственником ОАО была группа DCH, контролируемая харьковским миллиардером Александром ЯРОСЛАВСКИМ. 2 марта 2011 года бизнесмен заявил о продаже предприятия владельцу "Group DF", украинскому миллиардеру Дмитрию ФИРТАШУ, наращивающему активы в химической отрасли Украины.