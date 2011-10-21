Украина и Куба создадут Деловой совет

Гавана. Украина и Куба создадут двусторонний Деловой совет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая на украинско-кубинском бизнес-форуме, который открылся сегодня в Гаване.

Он высоко оценил учредительное соглашение между Торгово-промышленной палатой Украины и Торговой палатой Республики Куба о создании украинско-кубинского Делового совета, которое будет подписано в ходе сегодняшнего бизнес-форума.

По мнению Президента, это соглашение вводит дополнительный механизм для дальнейшего развития экономического взаимодействия между странами.

«Мы с оптимизмом смотрим на перспективы экономического сотрудничества между Украиной и Кубой и надеемся на реформы на Кубе», - сказал Президент.

Он подчеркнул большое значение работы межправительственной украинско-кубинской комиссии торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Глава Украинского государства считает, что дальнейшая работа этой комиссии будет отвечать интересам двух стран.

В ходе выступления В.ЯНУКОВИЧ высоко оценил производственные и научные достижения Кубы в отраслях медицины, фармакологии, генной инженерии, биотехнологий, и сказал, что Украина готова к сотрудничеству с Кубой в этих направлениях.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил важность сохранения и дальнейшего развития уже существующих проектов. Он отметил, что нужно продолжать развивать деятельность совместных предприятий, созданных в Республике Куба с участием украинской компании «АвтоКрАЗ». В частности, Президент отметил, что подобный опыт необходимо внедрять и в сфере сельскохозяйственного машиностроения.

Также он отметил, что Украина является ведущим экспортером черных металлов, продукции химической промышленности, в том числе минеральных удобрений, а также зерновых культур и подсолнечного масла. Кроме того, Украина владеет самыми современными технологиями в авиакосмической отрасли, имеет уникальную сеть газо- и нефтепродуктов и может поделиться с Кубой соответствующим опытом.

«Мы готовы предложить еще много других промышленно-технических возможностей Украины… Мы приехали для того, чтобы значительно активизировать наши торгово-экономические отношения», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.