Минэкологии будет проводить он-лайн мониторинг загрязнителей окружающей среды

Министерство экологии и природных ресурсов будет проводить он-лайн мониторинг предприятий - загрязнителей окружающей среды.

Об этом в интервью «5 каналу» сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ.

"На сегодняшний день мы нашли форму работы с такими крупными предприятиями - загрязнителями воздуха, воды, и эта форма будет называться он-лайн мониторинг выбросов", - сказал Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ.

По его словам, это позволит с помощью установки приборов контролировать ежеминутно выбросы в атмосферу и воду и насчитывать определенные суммы, которые предприятия должны будут платить в бюджет.

Как сказал министр, в Бюджетном кодексе предусмотрено, что часть денежных средств, начиная с 2013 года, будет оставаться на счетах предприятий - загрязнителей. "И эти предприятия за счет этих денег будут вести реконструкцию очистных сооружений, фильтров на трубах. Эти предприятия будут согласовывать эти реконструкции с министерством", - сказал он.

Кроме того, по словам Н.ЗЛОЧЕВСКОГО, министерство будет настаивать на проведении экологического аудита в ближайшие годы на предприятиях.

"Мы внесли изменения в закон и ужесточили требования к экологическим аудиторам. Это должна быть компания, поскольку один аудитор не сможет проверить одно крупное предприятие", - сказал он.

По словам Н.ЗЛОЧЕВСКОГО, в 2014 - 2015 годах 50% средств, перечисленных в экологический фонд, будут оставаться на счетах предприятий, что станет стимулом для проведения реконструкции.