Злочевский надеется, что уже с февраля Украина возобновит торговлю квотами на выбросы

Министр экологии и природных ресурсов Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ надеется, что уже в феврале 2012 года Украина может вернуть себе право торговли квотами на выбросы парниковых газов.

Об этом он заявил в интервью «5 каналу».

"На сегодняшний день я спокоен. Группа экспертов уехала, и каких-то серьезных замечаний по ведению кадастра парниковых выбросов не было", - сказал он.

Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ отметил, что нынешнему руководству страны удалось исправить все ошибки, «из-за которых мы были лишены данного права на продажу».

По словам министра, 1 ноября текущего года будет сдан план по выходу из сложившейся ситуации. "Надеюсь, что в середине декабря вопрос нашего плана будет рассмотрен, и в конце января отчет экспертов, которые работали у нас, поступит в секретариат, и я надеюсь, что в конце января - начале февраля 2012 года Украина снова сможет работать в этом направлении", - сказал Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ.

Как сообщалось, 12 октября Комитет по соблюдению Киотского протокола Конвенции ООН по изменению климата приостановил участие Украины в международной торговле квотами на выбросы парниковых газов.

Киотский протокол был принят в Киото 12 декабря 1997 года и вступил в силу 16 февраля 2005 года. В нем определены порядок и принципы совместного выполнения обязательств по сокращению парниковых выбросов путем заключения специальных соглашений между сторонами протокола.