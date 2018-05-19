Украина начинает сотрудничество с Таможенным союзом по формуле «3+1»

Свежеподписанное соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ, подписанное в Санкт-Петербурге 18 октября, может стать шагом вперед в многосторонних торгово-экономических отношениях Украины. Причем, как со странами СНГ, так и с Таможенным союзом. Не исключено также, что в результате вопрос о присоединении Украины к ТС потеряет актуальность. Все зависит от реализации достигнутых договоренностей, результатов последующих переговоров и степени принципиальности сторон.

Украина добилась желаемого?

Соглашением о ЗСТ в рамках СНГ предусмотрено то, чего несколько лет упорно добивалась Украина – полная (правда, не сразу, а со временем) отмена всех изъятий и количественных ограничений во взаимной торговле. Это коснется не только украинского сахара, но и, возможно, нефти и газа, которые закупаются в России. Конкретно об отмене пошлин на энергоресурсы в соглашении не сказано, но, как сообщил источник в правительстве, по взаимным договоренностям данный вопрос может быть поднят через некоторое время после начала действия зоны свободной торговли.

Ранее Россия даже не обсуждала тему отмены пошлин при торговле газом, не считая данный товар изъятием. Москва всегда настаивала на том, что торговля газом осуществляется по совершенно отдельным схемам и процедурам. И вдруг позиция изменилась. Почему, пока не совсем понятно. Наверняка вопрос прояснится на днях - после оглашения результатов договоренностей Украины и России по газовым спорам.

Между тем, представитель правительства, который принимал участие в подготовке соглашения о ЗСТ, заявил, что фактически Киев начинает постепенно реализовывать сотрудничество с Таможенным союзом в предложенном ранее Украиной формате.

«Мы нашли формулу сотрудничества с Таможенным союзом», - отметил собеседник. По его словам, если соглашение о ЗСТ будет реализовываться в полной мере, то практически начнет развиваться секторальное сотрудничество и заработает формула «3+1».

Почему вдруг "подключение" Украины по формуле стало приемлемым и что произошло в глубинке российской политики - сказать сложно. Все еще помнят ушат холодной воды, который на излете жаркого августа вылил на украинских переговорщиков президент РФ Дмитрий Медведев. Тогда Д.Медведев очень четко заявил, что «...мы ( ) не можем согласиться на подключение Украины по каким-то там формулам типа «три плюс один»...". Видимо, ответ на то, почему вдруг от Украины перестали требовать "вступать целиком" и согласились принимать в ТС по частям, следует искать в премьерско-президентских взаимоотношениях российской элиты.

Кстати, в этом контексте показательным выглядит поручение премьер-министра Николая Азарова Министерству экономразвития изучить возможность присоединения к соглашению о технических регламентах в рамках ЕврАзЭС, озвученное 19 октября на заседании высшего органа Таможенного союза - Межгоссовета ЕврАзЭС. Это необходимо сделать для облегчения взаимной торговли. Но, учитывая, что страны, входящие в ЕврАзЭС, являются потенциальными членами Таможенного союза, в результате Украина облегчит торговлю именно с ТС.

Следует также отметить, что в конечном варианте соглашения о ЗСТ в рамках СНГ право стороны будет дано исключительно странам-членам Содружества. Таможенный союз одной из сторон документа считаться не будет.

Украина получит доступ к российской трубе?

Еще одним чрезвычайно позитивным результатом, достигнутым Киевом и Москвой в процессе подготовки соглашения о ЗСТ, является договоренность о возможности использования российского трубопровода для поставок туркменского газа в Украину. Об этом 21 октября во время телевизионного ток-шоу заявил Н.Азаров. Именно отказ России транспортировать газ в Украину по своей трубе был, пожалуй, основной причиной, по которой его закупка напрямую у Туркменистана была для нас невозможна.

«Впервые мы договорились и зафиксировали в договоре, что в течение 6 месяцев после вступления договора в силу мы заключаем соглашение об условиях транзита по трубопроводному транспорту», - заявил Н.Азаров.

Если бы ведущий не перебивал премьера в самых интересных местах, а попытался уточнить детали, то, возможно, Н.Азаров рассказал бы подробнее о транспортировке газа и о пошлинах на него и на нефть. Однако остается довольствоваться тем, что есть…

Вместе с тем, по информации, полученной от источника в правительстве, в соглашении прямо не сказано о возможности доступа к трубе. Но в результате переговоров Украина добилась такой редакции статьи о трубопроводном транспорте, которая позволяет через определенный период после начала действия ЗСТ решить данный вопрос путем заключения отдельного договора.

«В принципе, от соглашения, если, конечно, оно будет ратифицировано и условия свободной торговли начнут действовать, следует ожидать как прямого эффекта, так и косвенного. Прямой эффект – активизация торговли, увеличение товарооборота, улучшение сальдо торгового баланса с Россией… Косвенный – кроме прочего, реализация договоренностей об отмене пошлин на нефть и газ, и о доступе к системе трубопроводного транспорта России», - отметил источник в правительстве.

Радоваться рано…

Несмотря на все перечисленные плюсы, радоваться пока рано. Неизвестно, будет ли соглашение о ЗСТ ратифицировано всеми странами-участницами, прежде всего, Россией, а также будут ли в полной мере (опять таки со стороны РФ) выполняться условия документа и другие договоренности, которых удалось достичь в процессе подготовки соглашения. Сигналы по этому поводу пока неутешительные. Многое будет зависеть от результатов переговоров с Евросоюзом об ассоциации и ЗСТ.

Между тем, не успели «высохнуть чернила» на подписанном в Питере соглашении, окончательная редакция которого, кстати, до сих пор не готова, как в руководстве Таможенного союза уже заговорили об угрозах для его реализации. На днях ответственный секретарь Комиссии Таможенного союза, заместитель генерального секретаря ЕврАзЭс Сергей Глазьев заявил, что, прежде всего, угроза исходит от Украины, которая продолжает подготовку соглашения о зоне свободной торговли с ЕС.

«Угроза этому соглашению исходит, главным образом, от того проекта соглашения о зоне свободной торговли, которое Украина сейчас готовит (с ЕС)», - сказал С.Глазьев на днях в ходе видео-конференции.

При этом он предположил, что одна из стран СНГ (конечно, имея ввиду Россию) вскоре может запросить для анализа информацию о подготовке этого документа. По его словам, если РФ усмотрит угрозы для своего внутреннего рынка, то в отношении Украины могут быть предприняты защитные меры.

Прежде всего, Москва боится турецких товаров, которые после установления свободной торговли между Украиной и ЕС по более низкой цене реэкспортом могут поступать на российский рынок.

Представители украинского правительства такое заявление восприняли не более чем личное мнение академика, рассудив, что о каких-то угрозах на данном этапе говорить рано. Оба соглашения готовятся с учетом норм ВТО. Причем, если Украина и ряд стран СНГ уже стали членами данной организации, то участники ТС пока таковыми не являются. А если уж и говорить об угрозах, отметил представитель украинского правительства, то для членов СНГ и Украины, в частности, существует риск проникновения китайских товаров через Россию. Так что, если уж рассматривать угрозы, то для всех и в комплексе.

Юрий Дощатов (УНИАН)