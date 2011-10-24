Харьковский тракторный завод намерен создать в Китае совместное производство

«Харьковский тракторный завод» (ХТЗ) намерен расширить сотрудничество с Китаем, в частности создать в этой стране совместное производство.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом заявил исполнительный директор ХТЗ Сергей КАЛИНИН, подводя итоги рабочего визита на завод делегации Министерства иностранных дел Украины.

По его словам, ХТЗ является ориентированным на внешние рынки предприятием, и сегодня на экспорт уходит 80% продукции на сумму около 300 млн. грн. в год.

Руководитель сообщил, что большинство государств для экспортеров выдвигают требование 50% локализации бизнеса, то есть для продвижения продукции необходимо создавать совместные предприятия с местными компаниями. ХТЗ имеет совместные производства на территории Польши и Венгрии с 2005 года, Казахстана – с 2008 года, и два в Российской Федерации с 2008-2009 года.

В настоящее время, сообщил директор завода, ХТЗ поставляет продукцию в Китай и намерен создать там совместное производство. «Китай – огромнейший рынок сбыта. Эта страна имеет определенный сегмент тракторов – это мини-трактора, которые продаются буквально в каждом магазине, но не делает машин такого тягового класса, как Харьковский тракторный завод», - констатировал руководитель завода.

Соответственно, отметил С.КАЛИНИН, «мы вполне можем занять нишу на этом рынке». «Для того, чтобы выйти на этот рынок, необходимо найти партнера, создать совместное производство и вместе реализовывать технику. Мы это делаем, и довольно успешно, и я думаю, что после этой встречи процесс ускорится», – сказал он.

Как сообщили в пресс-службе, в конце прошлой недели в Харькове прошло совещания «Налаживание эффективного взаимодействия между Министерством иностранных дел Украины и Харьковской ОГА по поиску путей расширения географии сбыта продукции предприятий Харьковской области» с участием представителей МИД.

Справка УНИАН. Харьковский тракторный завод специализируется на выпуске тракторов мощностью от 35 до 240 л.с. (колесные и гусеничные тракторы общего назначения, пахотно-пропашные и тракторы малой мощности), которые агрегатируются более чем с 250 наименованиями сельхозмашин и орудий. Техника используется во всех отраслях сельского и коммунального хозяйства, строительстве, в промышленном производстве, а также для транспортирования различных грузов. География продаж техники ХТЗ - Европа, Америка, Австралия, Азия и Африка.