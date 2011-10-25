ОПЗ закончил 9 месяцев с прибылью 314,5 млн. грн.

ОАО “Одесский припортовый завод” закончило 9 месяцев т. г. с прибылью 314,502 млн. грн. против 147,328 млн. грн. убытка годом ранее.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Сообщается, что чистый доход компании увеличился на 62,2% по сравнению с аналогическим периодом 2010 года - до 3 млрд. 933,781 млн. грн., а валовая прибыль увеличилась в 9,5 раз – до 635,318 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО “Одесский припортовый завод” (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

ОПЗ в 2010 году увеличил чистый убыток в 35,7 раз, по сравнению с 2009 годом, до 87,169 млн. грн.