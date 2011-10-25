Клюев пригласил китайских инвесторов принимать участие в модернизации Украины

Украина заинтересована в активизации сотрудничества с КНР в сферах машиностроения, высоких технологий, морехозяйственного комплекса и сельского хозяйства.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ в интервью государственному информационному агентству КНР «Синьхуа», сообщает пресс-служба первого вице-премьера.

По словам А.КЛЮЕВА, Киев использует опыт Пекина для того, чтобы повысить свою инвестиционную привлекательность. При этом он подчеркнул, что правительство Украины с 2010 года системно улучшает инвестиционный климат в стране.

"Украина, которая находится на пороге подписания Договора об ассоциации и создании зоны свободной торговли с ЕС, может оказывать эффективную поддержку Китаю во многих международных вопросах. Это открывает широкие возможности для экономического, технологического и военного партнерства, особенно учитывая фактически неограниченные финансовые ресурсы Китая", - цитирует пресс-служба первого вице-премьера.

А.КЛЮЕВ отметил, что взаимовыгодный интерес для КНР и Украины составляют, в частности, совместные проекты в сфере высоких технологий, науки и прикладных исследований.

«Украина обладает развитой технологической базой в авиапромышленности, что дает возможность для успешного развития двусторонних связей, учитывая размеры и темпы роста китайского рынка. Китай может поделиться опытом внедрения технологий по переработке и утилизации вторичного сырья, принять участие в подобных проектах в Украине», - сказал А. КЛЮЕВ.

В этой связи первый вице-премьер пригласил китайских инвесторов принять участие в модернизации и расширении экспортных возможностей украинских портов, транспортных путей и сопутствующей инфраструктуры.

А.КЛЮЕВ также сообщил, что в январе-июле 2011 года Украина экспортировала в Китай продукции на более чем 1 млрд. долл., что почти на 74% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом первый вице-премьер отметил, что экспортный потенциал Украины не ограничивается минеральным сырьем, продукцией металлургии и химии, добавив, что Украина имеет колоссальный потенциал развития сельского хозяйства.

"Благоприятный климат, 43 млн. гектаров сельскохозяйственных земель, большой опыт земледелия и наличие квалифицированных кадров делают аграрный сектор Украины максимально привлекательным для прихода иностранных инвесторов. Этому будет способствовать и земельная реформа, которая должна вступить в силу в 2012 году», - сказал А.КЛЮЕВ в интервью агентству.