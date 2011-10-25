Пинчук не исключает строительство 2-ой очереди «Днепростали» в 2013 году

Владелец международной трубно-колесной компании "Интерпайп" Виктор ПИНЧУК не исключает строительство 2-ой очереди металлургического завода «Днепросталь» в 2013 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам во время посещения строительства премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

«Мы всю инфраструктуру делали с расчетом, что может быть построена 2-ая очередь. Посмотрим на ситуацию на мировых рынках. Если все будет идти в соответствии с нашими планами и замыслами, примем решение о 2-ой очереди. Думаю, что это будет через год с небольшим. Здесь все заложено для возможности производить не 1,3 млн. тонн стали, а более 2 млн. тонн", - сказал он.

В.ПИНЧУК сообщил, что в 1 квартале 2012 г. планируется промышленный пуск завода «Днепросталь».

По его словам, «Днепросталь» для него означает металлургию будущего, новый виток в отечественной металлургии.

«За последние 45 лет в Украине построен первый такой завод. А поскольку металлургия – базовая отрасль Украины, для нас это есть инвестиция в будущее Украины. Зарплата на заводе будет на 10% больше средней по отрасли, а производительность труда на работника предполагается в 4 раза большей. Если Украина будет такой же зеленой, экологически чистой, суперсовременной, как это предприятие, я буду считать, что наша инвестиция очень успешна», - отметил В.ПИНЧУК.

Справка УНИАН: Строительство электросталеплавильного завода «Днепросталь» - ключевой проект для компании «Интерпайп», призванный обеспечить трубное и колесное производство собственной стальной заготовкой.

Строительство «Днепростали» было начато компанией в 2008 году. Общий объем инвестиций составит 700 млн. долларов. Предприятие строилось совместно с итальянской компанией DANIELI.

"Интерпайп" – крупная международная компания. Продукция "Интерпайпа" поставляется в более чем 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных в Украине, России, Казахстане, Европе, США и на Ближнем Востоке.