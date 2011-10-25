Бразильские инженеры будут изучать украинский опыт ракетостроения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила Президент Бразилии Дилма РУССЕФФ на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

По ее словам, бразильские инженеры поедут в Украину, чтобы изучить опыт на заводах по производству ракетной техники.

Д.РУССЕФФ сказала, что сотрудничество Украины и Бразилии в космической области является символом большого потенциала двусторонних отношений между государствами.

При этом она отметила важную роль совместного проекта Украины и Бразилии «Циклон-4 – Алкантара» по строительству космодрома и запуску ракеты.

В свою очередь В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул важность этого проекта, отметив, что он станет знаковым для двух стран.