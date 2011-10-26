УГМК увеличила реализацию метпродукции на украинском рынке на 35%

По итогам первых 9 месяцев текущего года АО «Украинская горно-металлургическая компания» (УГМК) реализовала на украинском рынке 250 тыс. тонн металлопродукции, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил генеральный директор УГМК Младен ПЕЙКОВИЧ.

При этом, по его словам, российское представительство компании — РГМК - за отчетный период реализовало на российском рынке 360 тыс. тонн металлопроката, что на 18% превысило показатели января-сентября 2010 года. В свою очередь белорусский филиал УГМК - Универсальная горно-металлургическая компания - нарастила объемы продаж на белорусском рынке почти в 5 раз — до 70 тыс. тонн металлопроката. «В четвертом квартале этого года мы ожидаем реализации на украинском рынке порядка 75 тысяч тонн металлопродукции, что будет приблизительно на 3% больше, чем в четвертом квартале 2010 года», - добавил М.ПЕЙКОВИЧ.

Он так же сообщил, что в текущем году наибольший рост потребления металлопроката, поставляемого УГМК на украинский рынок, наблюдался в Днепропетровском, Киевском, Донецком и Запорожском регионах. «За 9 месяцев Днепропетровский филиал реализовал порядка 45 тыс. тонн металлопроката, Киевский — 35 тыс. тонн, Донецкий — 25 тыс., Запорожский - 25 тыс. тонн. Мы также наблюдали значительный рост продаж в Черновецкой области - на 103% и Львовской области - на 80%. Правда, эти регионы не такие большие по объемам реализации - в Черновецкой всего 4 тыс. тонн, а во Львовской области 12 тыс. тонн за 9 месяцев», - уточнил М.ПЕЙКОВИЧ.

Говоря о сортаменте реализуемого УГМК металлопроката, он отметил рост продаж листового проката, который составил 29% в структуре продаж компании. «Уголок - 23%, арматура - 17%, швеллер - 15% и трубы - 6%. Стоит подчеркнуть, что за 9 месяцев УГМК увеличила продажи арматурного проката по сравнению с прошлым годом более чем на 60% - до 40 тыс. тонн», - добавил гендиректор УГМК.

Справка УНИАН. АО «Украинская горно-металлургическая компания» (УГМК) создана в 1998 году, является одним из ведущих металлотрейдеров Украины.

УГМК представляет на рынке Украины интересы ОАО «Алчевский металлургический комбинат», ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э. Дзержинского», ОАО «Донецкий металлопрокатный завод», ОАО «Краматорский металлургический завод им. Куйбышева», ОАО «Днепропетровский трубный завод”.

В 2006 году компания УГМК вышла на внешнеэкономический рынок как "Международная металлоторговая сеть", в которую, в частности, входят сети: УГМК (Украинская горно-металлургическая компания, Украина), РГМК (Русская горно-металлургическая компания, Россия) и УГМК (Универсальная горно-металлургическая компания, Беларусь).