Достичь нулевого травматизма на украинских предприятиях мешает «человеческий фактор» - эксперты

Достижению нулевого травматизма на украинских промышленных предприятиях мешает «человеческий фактор».

Об этом шла речь в ходе Международной конференции по промышленной безопасности, охране труда, здоровья и охране окружающей среды, проходившей 21 октября в Донецке.

В ходе конференции было отмечено, что 99% случаев производственных травм спровоцировано «человеческим фактором». «Так называемый, нулевой травматизм, к которому все стремятся - это идеальное предприятие, на котором все работники обладают высшей степенью ответственности перед обществом. В украинских реалиях это больше похоже на фантастику, так как зачастую получается, что нарушает правила техники безопасности один работник, а жертвами становятся его коллеги», - подчеркивалось в ходе мероприятия.

Вместе с тем, участники конференции убеждены, что, несмотря на все трудности, компании должны ставить перед собой такую амбициозную задачу, как достижение нулевого травматизма на своих предприятиях.

По мнению генерального директора ООО «Метинвест холдинг» Игоря СЫРОГО, стратегия таких компаний должна предусматривать создание системы управления безопасностью и внедрение корпоративных стандартов, направленных на изменение отношения персонала к вопросам промышленной безопасности.

«Система управления безопасностью должна предусматривать вовлечение и обучение персонала всех уровней и использование этих стандартов в повседневной практике. Ведь едва ли не все несчастные случаи на производстве происходят именно из-за ошибок персонала. Но основой политики безопасного труда должно быть положение, где ответственность за травмы несет руководитель», - отметил И.СЫРЫЙ в ходе конференции.

Независимый британский консультант по организации систем охраны труда Брюс СТЭЙЛИ считает, что поведение работника – это отражение того, что делают руководители. «Именно руководители создают такую среду, в которой происходят несчастные случаи: несовершенством в обучении и мотивации, качеством оборудования, ошибочными инструкциями. Однако трудно убедить работника соблюдать правила безопасности, его нужно обучить и мотивировать», - убежден Б.СТЭЙЛИ.

В своих выводах участники конференции подчеркнули, что основная задача любой компании, стремящейся к уменьшению травм на производстве, это изменение ментальности сотрудника. А решать эту задачу, по мнению экспертов, бизнес должен в тесном сотрудничестве с государственными органами.