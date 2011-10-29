Украина в рамках ЗСТ с ЕС будет применять входную цену на секонд-хэнд – Пятницкий

Украина в рамках действия зоны свободной торговли с Европейским Союзом будет применять входную цену при ввозе секонд-хэнда.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели. Украина» сообщил уполномоченный Кабинета министров Украины по вопросам европейской интеграции Валерий ПЯТНИЦКИЙ, комментируя договоренности по вопросу создания ЗСТ с Евросоюзом.

По его словам, входная цена будет рассчитываться исходя из средней цены товара за три года, умноженной на понижающий коэффициент, размер которого пока не определен.

«Мы придумали применить входную цену, которая будет рассчитываться на основании данных о контрактной стоимости готовых швейных изделий, экспортировавшихся в Украину за репрезентативный период - предыдущие три года. То есть, мы берем основные виды изделий, смотрим таможенную статистику и таможенные стоимости, рассчитываем среднюю величину и умножаем на определенный коэффициент, о котором мы, думаю, договоримся в ближайшие дни», - сообщил В.ПЯТНИЦКИЙ.

Такие меры, по его мнению, должны увеличить поступления в бюджет и помочь производителям товаров легкой промышленности увеличить производство.

«Секонд-хенд должен будет завозиться в Украину по цене не ниже этой рассчитанной таможенной стоимости. Не знаю, насколько это поможет нашей легкой промышленности, но если сохранится прежний объем секонд-хенда из ЕС, то поступления в бюджет вырастут в несколько раз. Потому что официальная стоимость секонд-хенда на сегодняшний день просто смехотворна», - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.