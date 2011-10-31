Крымский Титан» рассчитывает удвоить выпуск двуокиси титана

Завод «Крымский Титан» (г. Армянск, Крым) планирует увеличить выпуск двуокиси титана почти вдвое - со 105 до 200 тыс. тонн - к концу 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава совета директоров группы компаний Group DF Дмитрий ФИРТАШ, контролирующий завод, сообщил журналистам 30 октября в Симферополе.

«Сегодня "Крымский титан" производит 105 тысяч тонн двуокиси титана… Рассчитываем, что завод выйдет на 200 тысяч», - сказал бизнесмен.

По его словам, предприятие сможет существенно увеличить мощность в течение ближайших трех лет после строительства третьего цеха по производству двуокиси титана.

«Грубо говоря (пока еще нет проекта), 220-250 миллионов долларов нужно будет вложить в строительство», - сказал Д.ФИРТАШ.

Бизнесмен сообщил также, что нарастить объем производства позволит цех по выпуску серной кислоты. Окончание стройки ожидается в марте 2012 года, в объект вложено 100 миллионов долларов. «Благодаря этому (комплексу по производству серной кислоты – УНИАН) мы снимем достаточно большое экологическое давление. У нас были старые советские цеха. А физически это дало возможность строить третий цех "Титана"», - сказал Д.ФИРТАШ.

Справка УНИАН. Компания Group DF International является частью группы компаний Group DF, которая принадлежит Д.ФИРТАШУ.

Д.ФИРТАШ является собственником крупных химических предприятий в Украине, Эстонии и Таджикистане. Также бизнесмен инвестирует в финансовый сектор и недвижимость.

Group DF владеет 90% акций компании OstChem Holding AG, которая в свою очередь контролирует 50%-1 акция ЗАО «Крымский Титан» - предприятия, выпускающего диоксид титана, минеральные удобрения, красный железо-окисный пигмент, серную кислоту, сернокислый алюминий, железный купорос, жидкое стекло.