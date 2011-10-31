Рост ВВП Украины в III квартале составил 6,6%

Рост валового внутреннего продукта Украины в III квартале 2011 года против аналогичного периода 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 6,6%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

При этом сообщается, что рост ВВП в III квартале против III квартала 2010 года с учетом сезонного фактора составил 2,2%.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины, номинальный валовой внутренний продукт Украины за II квартал 2011 года составил 316,48 млрд. грн.

Рост валового внутреннего продукта Украины во II квартале 2011 года против показателя II квартала 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 3,8%.