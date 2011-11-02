Метпредприятия Украины за январь-сентябрь сократили убытки на 52%

По предварительным данным, металлургические предприятия Украины за январь-сентябрь 2011 г. сократили относительно января-сентября 2010 г. доналоговые убытки на 52,1% - с 2,2 млрд. грн до 1,053 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным источника, рентабельность металлургической отрасли по итогам 9 месяцев 2011 г. составила «минус» 0,98% против «минус» 2% по результатам 9 месяцев прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в январе-августе 2011 г. метпредприятия получили убытки в размере 1 млрд. грн. при отрицательной рентабельности 0,8%.