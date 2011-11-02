ВР ратифицировала Конвенцию о безопасности и гигиене труда и о производственной среде

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины “О ратификации Конвенции № 155 1981 года о безопасности и гигиене труда и о производственной среде”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 298 из 386 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данная Конвенция применяется ко всем отраслям экономической деятельности. Государство-член, которое ратифицирует эту Конвенцию, после консультации на самом раннем этапе с заинтересованными представительскими организациями работодателей и работников, может изымать, частично или полностью, из сферы ее применения отдельные отрасли экономической деятельности, например морское судоходство или рыболовство, в отношении которых возникают особые проблемы.

Данной конвенцией предусмотрено, что необходимо принимать меры для консультирования работодателей и работников с целью предоставления им помощи в исполнении юридических обязательств.

В соответствии с Конвенцией, компетентный орган или органы обеспечивают постепенное выполнение таких функций: определение в случаях, когда этого требуют характер и степень опасности, условий, регулирующих проектирование, строительство и размещение предприятий, введения их в эксплуатацию; значительные изменения, которые влияют на них, и изменения, осуществляемые для достижения их целей; безопасность технического оборудования, которое используется в ходе работ, а также применение процедур, определенных компетентными органами. Также предусмотрено определять производственные процессы, вещества и агенты, контакт с которыми необходимо запретить, ограничить или поставить в зависимость от разрешения или контроля компетентного органа или органов; принимается во внимание опасность для здоровья, которая возникают в результате одновременного контакта с несколькими веществами или агентами.

В соответствии с Конвенцией, от работодателей необходимо требовать, настолько, насколько это является обосновано практически возможным, обеспечение безопасности рабочих мест, механизмов, оборудования и процессов, которые находятся под их контролем, и отсутствие угрозы здоровью с их стороны, обеспечение отсутствия угрозы здоровью со стороны химических, физических и биологических веществ и агентов, которые находятся под их контролем, в случае, когда приняты соответствующие защитные меры, предоставлять в случаях, когда это является необходимым, соответствующие защитную одежду и защитные средства для недопущения, настолько, насколько это является обосновано практически возможным, угрозы возникновения несчастных случаев или вредных последствий для здоровья.