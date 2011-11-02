Чистая прибыль Samsung в третьем квартале снизилась на 23%

Чистая прибыль компании Samsung Electronics (Корея) на консолидированной основе составила приблизительно 3,11 млрд. долл., что на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании Samsung.

Операционная прибыль Samsung Electronics на консолидированной основе за отчетный период достигла 3,85 млрд. долл.

Доход компании на консолидированной основе за ІІІ квартал составил 37,75 млрд. долл., что на 3 % больше по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

Телекоммуникационные подразделения Samsung Electronics продемонстрировали рекордный показатель квартального дохода – почти 13,5 млрд. долл., что на 37% больше по сравнению с прошлым годом. Своими достижениями подразделение обязано успешным продажам смартфонов семейства Samsung GALAXY.

За период с июня по сентябрь полупроводниковый бизнес Samsung Electronics также зафиксировал рекордный доход – почти 8,6 млрд. долл. Увеличить квартальную прибыльность полупроводниковому бизнесу Samsung помог растущий спрос на микросхемы флеш-памяти NAND для мобильных устройств, а также повышение объемов продаж LSI-подразделения, которое выпускает мобильные процессоры приложений и CMOS-сенсоры.

Как отметил вице-президент Samsung Electronics, руководитель по взаимоотношениям с инвесторами Роберт ЙИ, несмотря на сложную экономическую ситуацию, сложившуюся по причине снижения темпов роста экономики на развитых рынках, Samsung достиг солидных результатов и восстановил двузначные показатели нормы операционной прибыли благодаря успешным продажам смартфонов.

В ІV квартале, когда спрос на потребительскую электронику традиционно достигает своего пика, по его словам, Samsung ожидает высокого уровня продаж мобильных устройств, а также увеличения поставок плоскопанельных телевизоров. Вместе с тем Р.ЙИ отметил, что ввиду нарастающей экономической неопределенности «мы не можем сбрасывать со счетов возможность того, что спрос несколько снизится по сравнению с предыдущими годами».

Капитальные затраты Samsung в ІІІ квартале составили 4,4 млрд. долл., с начала года их объем составил почти 14,5 млрд.долл.

Что касается аспектов, не относящихся к операционной деятельности, то быстрое падение позиций корейской валюты (вона) по отношению к доллару в сентябре привело к потерям на валютном курсе в размере около 420 млрд. вон из-за пересчета стоимости активов и пассивов в иностранной валюте. Однако, как отмечается в сообщении, «Samsung надеется возместить эти потери в ІV квартале, учитывая тот факт, что корейский вон вновь начинает укрепляться».

Справка УНИАН. Samsung Electronics Co., Ltd. — мировой производитель полупроводников, телекоммуникационного и цифрового медиаоборудования, и др. Консолидированные продажи компании в 2010 году составили 135,8 млрд. долларов США. Штат Samsung Electronics насчитывает около 190,5 тыс. сотрудников, работающих в 68 странах мира.