Минск. Украинское ПАО «Мотор Сич» выступит инвестором белорусского авиаремонтного холдинга.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил на пресс-конференции директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Вадим МЕЛЬНИК.

По его словам, «Мотор Сич» проявляет интерес к Оршанскому авиаремонтному заводу. «Мотор Сич» – одно из ведущих в мире предприятий по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию авиационных двигателей. «Мотор Сич» – это уже очень серьезно, к такому крупному предприятию прислушиваются в мире. Планируется, что эта компания выступит в качестве параллельного инвестора по созданию холдинга. Еще одним инвестором проекта определено белорусское ЗАО «Белтехэкспорт», - сказал В. МЕЛЬНИК.

Проект предполагает модернизацию Оршанского авиаремонтного завода, создание рядом с ним международного мультимодального логистического центра «Орша» в рамках сотрудничества завода с гонконгской компанией СВТ Development (Logistik) Limited.

По словам главы департамента по авиации, инвестор уже представил бизнес-план, который прошел предварительную экспертизу.

«При правильном расчете и модернизации предприятие имеет высокие шансы на успех, специализируясь на ремонте авиационной техники, в первую очередь вертолетов», - отметил В. МЕЛЬНИК.

Справка УНИАН. В мае 2011 года Александр ЛУКАШЕНКО посетил Оршанский авиаремонтный завод и потребовал предложений по привлечению инвестиций. Речь идет о проработке вопроса участия ЗАО «Белтехэкспорт» в инвестпроекте по модернизации завода. Ожидаемые инвестиции в развитие завода – 45 млн. долларов.

ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» является ведущим предприятием в Беларуси по выполнению капитального ремонта различных модификаций вертолетов Ми-8 (Ми-17), Ми-24, а также агрегатов различной авиационной техники.

ОАО «Мотор Cич» (Запорожье) – одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Предприятие производит детали для 95% эксплуатируемых в России авиационных двигателей.

Согласно данным Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, по состоянию на ноябрь 2010 года 73,2856% акций ОАО «Мотор Сич» принадлежали ЧАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (номинальный держатель, г. Киев), 14,9866% – физическим лицам.