Группа «Горные машины» открыла торговую компанию в России

Группа «Горные машины», крупнейший в Украине машиностроительный холдинг по производству горно-шахтного оборудования, зарегистрировала в России Торговую компанию «Горные машины РУС».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что головной офис компании находится в Москве, филиал в Новокузнецке (Кемеровская обл.).

Директором Торговой компании «Горные машины РУС» назначен Юрий ЛЕВАНКОВ, который ранее был коммерческим директором ОАО «Белон».

«Создание представительства с головным офисом в Москве – это логичный шаг в реализации наших стратегических инициатив… Проанализировав экономическую ситуацию в России и мировые тренды, мы решили, что сейчас самый подходящий момент для того, чтобы усилить свое присутствие в этом регионе. Согласно нашей стратегии, мы планируем увеличить долю продаж, как оборудования, так и в поставке комплексных решений и сервисного обслуживания», - заявил генеральный директор НПК «Горные машины» Евгений РОМАЩИН.

Директор торговой компании «Горные машины РУС» Ю.ЛЕВАНКОВ считает, что опыт и технологии «Горных машин» востребованы на российском рынке: «Российские угледобывающие предприятия приступают к отработке тонких и сверхтонких пластов, усовершенствованное оборудование для которых создают «Горные машины» - один из немногих производителей подобной техники в мире. В частности, это очистные комбайны УКД400 и КДК500, которые положительно зарекомендовали себя при работе в сложных горно-геологических условиях».

Справка УНИАН. НПК «Горные машины» – крупнейшая компания в Украине по производству горнодобывающего оборудования. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Деятельность НПК «Горные машины» сосредоточена на производстве и комплексных поставках оборудования для горнодобывающей отрасли.

В компанию «Горные машины» входят ведущие предприятия Украины и России: ПАО «Дружковский машиностроительный завод», АО «ГМС», ПАО «Донецкий энергозавод», ПАО «Донецкгормаш», ОАО «Свердловский машиностроительный завод», ЧАО «Криворожский завод горного оборудования», ОАО «Каменский машиностроительный завод» (Россия), ООО «Инженерно-технический центр «Горные машины» и ООО «Горные машины – Система качества».

Компания поставляет оборудование в Россию, Казахстан, Беларусь, Армению, Узбекистан, Македонию и Грузию.