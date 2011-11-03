Фирташ намерен инвестировать в нефтехим 2,8 млрд. долл. за 5 лет

Украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ намерен инвестировать в принадлежащие ему нефтехимические активы 2,8 млрд. долл. в течение 5 лет.

Об этом он сообщил в интервью газете «День».

«У меня программа нефтехимии на четырех заводах на пять лет расписана на 2,8 млрд. долларов вложений. Развитие нефтехимического направления очень перспективно», - сказал он.

При этом он опроверг информацию о якобы его намерении продать свой химический бизнес россиянам.

«Это неправда. И для меня удивительно слышать эти разговоры. Когда человек собирается что-то продавать, то это видно. Когда человек хочет продавать, то он красит, наводит марафет и продает. Потому что нет смысла вкладывать, тратить огромные средства. Я купил заводы, развиваю инфраструктуру, строю систему логистики, сеть химических супермаркетов, увеличиваю мощности, создаю программу нефтехимии. С нуля! Мы делаем то, чего раньше не делал никто», - отметил Д.ФИРТАШ.

Справка УНИАН. Украинскому бизнесмену и инвестору Дмитрию ФИРТАШУ принадлежит Группа компаний Group DF.

Group DF владеет 90% акций компании OstChem Holding AG, которая в свою очередь контролирует 50%-1 акция ЗАО «Крымский Титан» – предприятия, выпускающего диоксид титана, минеральные удобрения, красный железо-окисный пигмент, серную кислоту, сернокислый алюминий, железный купорос, жидкое стекло.

Под контролем Д. ФИРТАША находится почти 70% производства аммиака в Украине, около 60% – карбамида и 100% – аммиачной селитры. В феврале этого года стало известно, что Д.ФИРТАШ купил черкасский "Азот", в сентябре 2010 г. было объявлено, что концерн "Стирол" вошел в Ostchem Group – химический холдинг в составе Group DF, а в начале февраля подтвердилось приобретение бизнесменом Северодонецкого "Азота". В Украине Group DF контролирует также "Ривнеазот".

Д.ФИРТАШ является собственником крупных химических предприятий в Украине, Эстонии и Таджикистане. Также бизнесмен инвестирует в финансовый сектор и недвижимость.