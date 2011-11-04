В сентябре цены промышленных производителей в Евросоюзе выросли на 0,4%

Брюссель. В сентябре 2011 года цены промышленных производителей возросли по сравнению с августом 2011 года на 0,3% в еврозоне, и на 0,4% во всех странах-членах ЕС (ЕС-27).

Об этом УНИАН сообщили в Европоле.

В сентябре 2011 года по сравнению с сентябрем 2010 года цены производителей возросли на 5,8% в еврозоне, и на 6,9% - в ЕС-27.

В сентябре 2011 года по сравнению с августом 2011 г. цены в промышленности, за исключением энергетики, возросли на 0,1% в еврозоне и в ЕС-27, цены в энергетическом секторе возросли на 1,0% в зоне евро и на 1,3% - в ЕС-27. Цены полуфабрикатов не изменились в обеих зонах, цены на товары длительного пользования возросли на 0,4% в еврозоне и на 0,3% в ЕС-27, на товары краткосрочного потребления возросли на 0,1% в зоне евро и на 0,2% в ЕС-27.

Цены на капитальное имущество оставались стабильными в зоне евро и возросли на 0,1% в ЕС-27.

Наибольший рост цен промышленных производителей в сентябре 2011 г. по сравнению с августом 2011 г. зарегистрирован в Венгрии (1,7%), Кипре (1,1%), Литве и Великобритании (по 1,0%).

Снижение цен производителей было зарегистрировано в Швеции (-0,8%), Финляндии (-0,2%) и Латвии (-0,1%).

В сентябре 2011 г. по сравнению с сентябрем 2010 г. цены в промышленности, за исключением энергетики, возросли на 3,6% в зоне евро и на 3,9% в ЕС-27, цены в энергетическом секторе возросли на 12,2% в еврозоне и на 14,3% в ЕС-27, полуфабрикаты возросли в цене на 5,0% в еврозоне и на 5,3% в ЕС-27, товары краткосрочного потребления подорожали на 3,5% в еврозоне и на 4,1% в ЕС-27, товары длительного пользования подорожали на 2,5% в зоне евро и на 2,4% в ЕС-27, капитальное имущество подорожало на 1,5% в еврозоне и на 1,6% в ЕС-27.

В сентябре 2011 г. по сравнению с сентябрем 2010 г. наибольший рост цен промышленных производителей зарегистрирован в Великобритании (13,2%), Литве (12,2%) и Латвии (9,3%).

Наименьший рост цен зарегистрирован на Мальте (0,9%) и в Словакии (2,6%), а в Швеции зафиксировано снижение цен (-0,3%).

В августе 2011 г. по сравнению с июлем 2011 г. цены промышленных производителей снизились на 0,2% в обеих зонах.