Королевская: индустриальные парки позволят создать 300 тысяч рабочих мест

Индустриальные парки сегодня дают шанс провести серьезную технологическую революцию в Украине, привлечь инвестиции, которые будут направлены на технологии и на модернизацию. Об этом заявила народный депутат Украины (фракция БЮТ – «Батькивщина»), глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики Наталия КОРОЛЕВСКАЯ во время круглого стола в Верховной Раде, посвященного публичному обсуждению проекта Закона Украины «Об индустриальных парках» (№ 8396).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, глава парламентского комитета и автор законопроекта считает, что сегодня важно создать в экономике стимулы и возможности для привлечения инвестиций и восстановления депрессивных территорий. «Институт индустриальных парков, который действует 115 лет, давно продемонстрировал свою эффективность. Мы считаем, что реализация нашего законопроекта уже на протяжении трех-четырех лет позволит создать свыше 300 тысяч рабочих мест и привлечь в экономику Украины не менее 8 млрд. долларов прямых иностранных инвестиций», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению народного депутата, индустриальные парки являются привлекательным инструментом для инвесторов. «Индустриальные парки сегодня дают шанс провести серьезную технологическую революцию в Украине, привлечь сюда умные инвестиции, которые будут направлены на технологии и на модернизацию. Главное, это позволит сегодня восстановить национального товаропроизводителя», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она отметила, что, структура отечественной экономики очень зависима от импорта сырья, от конъюнктуры на внешних рынках, что делает ее уязвимой и неустойчивой. «Система индустриальных парков способна ускорить привлечение в страну иностранных инвестиции. Развивая инфраструктуру, мы сможем на практике реализовывать программу импортозамещения, о которой так много говорят в последнее время. При этом национальный производитель перейдет на совершенно иной уровень качества, на новый уровень технологий. В этом случае мы будем больше потреблять больше качественных товаров, произведенных на территории Украины, именно здесь будут создаваться новые рабочие места», – считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она отметила, что перед парламентом стоит важная задача - принять закон об индустриальных парках. «Но еще более серьезная задача – внедрить этот закон, заставить его работать не на бумаге, а в реальной экономике. Только тогда мы сможем добиться, чтобы на депрессивные территории, где расположены заброшенные предприятия, оставшиеся еще с советских времен, пришли серьезные инвесторы, восстановили инфраструктуру и организовали производство. Я верю, что при правильном использовании, уже в ближайшие несколько лет этот закон обеспечит технологический прорыв в экономике Украины», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Законопроект «Об индустриальных парках» (№8396), был внесен в Верховную Раду народными депутатами В.КАСЬКИВЫМ, Н.КОРОЛЕВСКОЙ, М.ЧЕЧЕТОВЫМ и Л.ЛИТВИНОВЫМ в апреле 2010 года. Принят в первом чтении в июле 2011 года. Проект закона дает юридическое определение Индустриального парка, его минимальный размер в 7 га и определяет круг инициаторов его создания. Законопроект четко определяет права и преференции управляющей компании и участников Индустриального парка, включая вопросы государственной поддержки. Управляющая компания, созданная инициатором Индустриального парка, получает земельный участок на правах аренды на 30 лет.