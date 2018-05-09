Парадокс второй волны кризиса: ее так ждут, а она все не начинается

Когда в Украине начнется вторая волна кризиса? Этот вопрос, откровенно говоря, всех уже основательно утомил, ведь, как известно, ожидание неприятностей зачастую оказывается хуже самих неприятностей. Одни эксперты говорят, что рассуждать о второй волне бессмысленно, так как первая еще не схлынула. Другие заявляют, что с ноября 2008 года уже насчитали не менее трех, а то и четырех кризисных волн. Выходит, что само определение - «вторая волна кризиса» является очень условным, тем не менее, отказаться от него вряд ли получится, слишком глубоко оно проникло в общественное сознание. Мы смирились с тем, что кризис вновь обрушит экономику страны, наш фатализм основан на печальном опыте 3-х летней давности. В сентября 2008 года власть бодрилась и убеждала нас, что мировой кризис для Украины не страшен, мол мы слишком слабо вовлечены в глобальные финансовые процессы. Но если для США и Европы кризис действительно ярче всего проявился именно в финансовой сфере, то до нас он дошел в виде падения рынков промышленных товаров.

Первыми «упали» металлурги, ноябрь 2011 тоже начался с новостей о снижении производства украинскими метзаводами. Означает ли это, что Украина снова стоит на краю пропасти, а доллар по 8 гривен скоро станет столь же недостижимой мечтой, как сейчас курс 1 к 5?

Металлургический фактор и валютная политика

Едва ли не первым, кто без обиняков заявил о приходе кризиса в Украину, был Владимир Бойко - генеральный директор Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Еще в конце августа 2008 года руководитель одного из крупнейших отечественных метпредприятий сообщил о том, что на сентябрь у комбината практически нет заказов. В первых числах ноября 2011 года в СМИ появилась информация, что с целью стабилизации цен в текущем месяце ММК им. Ильича намерен сократить объем производства тонколистового проката на 50 тыс. тонн, или на 28%. В целом, ухудшаться конъюнктура начала на мировых металлургических рынках в середине текущего года. Однако, нельзя забывать и о том, что уже не первый год украинские меткомпании, имеющие в своем составе горно-обогатительные комбинаты, больше зарабатывают не на экспорте стали, а на поставках за рубеж железорудного сырья (жрс). Но и тут обстановка не внушает оптимизма - цены на рынках жрс так же начали падать. Как хорошо известно, вслед за сокращением экспорта продукции ГМК в Украину приходит девальвация гривни.

Меньше поступлений свободно конвертируемой валюты — дешевле валюта национальная. Если не вдаваться в нюансы, то кризиса мы больше всего боимся именно в связи с падением покупательной способности гривни и, как следствие, сокращением реальных доходов. Металлургия же дает нам абсолютно недвусмысленный сигнал - кризис приближается.

Но Кабмин и Нацбанк еще в состоянии удерживать ситуацию под контролем. Прогрессирующий дефицит гривни в украинских банках свидетельствует о том, что наверху прекрасно осознают глубину проблемы и пытаются удержать нацвалюту от падения. Как отметил в ходе круглого стола на тему «Чем грозит Украине вторая волна мирового кризиса?», организованного Институтом Горшенина, начальник аналитического отдела ПАО «Альфа-Банк» Алексей Блинов, обменный курс остается на сегодня главным вопросом для украинского правительства. «Украина избрала политику минимизации курсовых колебаний, которой придерживается много лет подряд. В этом заключается ключевая проблема экономической политики, заложниками которой мы все и являемся. Если курс отпустить в любую сторону, мы прекрасно понимаем, к чему это приведет. Вспомним 2005 год, когда гривне позволили укрепиться, сколько шума было в стране. Население, имеющее сбережения в долларах, посчитало себя обделенным, в случае девальвации гривни ситуация еще хуже», - отметил эксперт.

При этом, по его словам, с марта 2010 года гривня испытывала сильное ревальвационное давление в связи с притоком в Украину зарубежного капитала. «В результате мы имеем 15 месяцев избытка валютных поступлений и только последние 3 месяца ощущаем их дефицит. Таким образом, даже в случае сохранения неблагоприятной конъюнктуры на рынках сбыта украинской промышленной продукции, правительство может еще несколько месяцев удерживать контроль над ситуацией на валютном рынке», - прогнозирует А.Блинов.

В этой связи эксперт сравнил разговоры о второй волне кризиса со старой притчей о мальчике-пастухе и волках. «О проблемах Греции как об основной причине начала второй волны кризиса в Европе говорят уже не первый год. В мае 2010-го американская фондовая биржа за неделю потеряла около 20% своей капитализации, что значительно больше, чем те падения, которые мы наблюдаем нынешней осенью. В 2010 году было множество прогнозов относительно второй волны кризиса и в большинстве своем это происходило, потому что мы все психологически к ней готовы. Тогда как в 2008 году страна после 9 лет экономического роста просто забыла о том, что экономика циклична и рано или поздно случаются спады», - подчеркнул финансовый аналитик.

По мнению А.Блинова, несмотря на то, что рост отрицательного сальдо внешнеторгового баланса является одной из самых больших проблем украинской экономики, нельзя отрицать и позитивных тенденций, о которых свидетельствует данный показатель. «Рост импорта в Украину отражает позитивные тенденции в украинской экономике. Посмотрите на объемы продаж импортных автомобилей, на рост зарубежных инвестиций, который в этом году опережает рост ВВП, и вы поймете, что положение дел у нас не настолько плохое, как это кажется. Сейчас 5% дефицит счета текущих операций (разница между притоком и оттоком валютных поступлений – ред.) является вполне нормальным и контролируемым. Таким образом, говорить о том, что мы стоим накануне очередного обвала, пока нельзя», - отмечает эксперт.

Ситуация сложилась парадоксальная: украинцы буквально торопят возвращение кризиса во всей его убийственной красе, а он, как будто в насмешку, все не начинается.

Не пожертвовав частью, можно потерять все

Эксперты не были бы экспертами, если бы их прогнозы даже по самым важным вопросам не были бы контраверсийными. Тот же А.Блинов отметил факт, что структурно украинская экономика по сравнению с 2008 годом абсолютно не изменилась. Он убежден, что отсутствие реальных реформ делает крайне сложным удержание экономики в тех параметрах, которые задает нынешнее правительство.

Но если А.Блинов - сдержанный оптимист, то экс-замминистра финансов Игорь Уманский сдерживать пессимизм не намерен. В ходе круглого стола он категорически заявил, что украинская экономика уже начала входить во вторую волну мирового кризиса.

По его мнению, в среднесрочной перспективе наша экономика, как и мировая в целом, будет испытывать влияние кризисных явлений. «Другой вопрос, насколько глубоким будет этот кризис. Я не думаю, что на сегодня есть основания говорить о том, что кризис будет настолько же глубоким, как в 2008-2009 годах. Хотя, если посмотреть на реакцию украинских властей, то возникает ощущение дежавю. Как и в 2008 году они продолжают говорить, что у нас все хорошо, тогда как внешнеторговый баланс ухудшается», - отметил эксперт.

Он убежден, что власти не хватит ресурсов для того, чтобы удерживать относительную экономическую стабильность до выборов 2012 года. «Ресурсов Национального банка при текущих тенденциях хватит для того, чтобы удерживать нынешний курс гривни максимум до конца текущего года. Планомерную, подконтрольную девальвацию следовало начинать еще с июня этого года. Тогда бы мы не имели тех шоковых последствий, которые мы пережили в конце 2008 года, а недавно пережила Беларуь, и к которым нас, к сожалению, опять подводит нынешняя власть», - подчеркивает И.Уманский.

Выводы, прямо скажем, неутешительные. Дно падения экономических показателей, обозначенное концом 2008 - началом 2009 года, пробить, конечно, вряд ли удастся, но беднее станем в любом случае.

Возможно, нас несколько обрадует напоминание о том, что падение национальной валюты далеко не всегда является злом. Как считает народный депутат («Наша Украина») Викор Матчук, если бы Греция располагала собственной денежной единицей, которую могла бы девальвировать по отношению к евро, то кризис в этой стране был бы значительно мягче. Украина имеет такой «предохранитель». В.Матчук убежден, что попытки НБУ удержать существующий обменный курс путем создания в стране искусственного дефицита гривни, вполне могут привести к остановке экономики. И в этом есть логика, ведь на сегодня промышленные предприятия не в состоянии позволить себе гривневые кредиты, которые банки предлагают под 30-40% годовых. Так что уменьшение зарплат в долларовом эквиваленте может оказаться меньшим злом, чем проблемы с получением заработной платы в принципе.

Спасение утопающих - дело рук самих утопающих

На фоне малорадостных размышлений можно выделить мнение вице-президента Gorshenin Group Алексея Лещенко, который считает, что интеграционные процессы в рамках СНГ могут смягчить для Украины вторую волну экономического кризиса. Он напомнил, что после падения в 2008-ом традиционных для нашей промышленности рынков сбыта, Россия и другие страны СНГ сохранили интерес к украинским товарам.

Но с ним не согласен исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, который убежден, что основной угрозой для украинской экономики остается риск начала рецессии в экономиках США и Евросоюза. «Сегодня в еврозоне самые большие экономические проблемы испытывает Греция, но на очереди - Италия и Испания. Но если Грецию еще можно спасти, то Италию и Испанию спасти будет невозможно - у этих стран слишком крупные экономики», - подчеркнул эксперт.

Вместе с тем, по его мнению, Украине не следует ориентироваться на экономики таких стран, как Китай и Россия. «Да, китайская экономика продолжает демонстрировать позитивную динамику, но юань в последние годы слишком укрепился, что делает дальнейший рост экономики проблематичным», - отмечает О.Устенко.

Что касается российской экономики, то она, по словам эксперта, остается слишком зависимой от экспорта энергоносителей. «Кризис в Европе и США приведет к существенному снижению объемов экспорта российских энергоносителей. В результате те рынки, на которые мы можем ориентироваться, могут упасть следом за ведущими мировыми экономиками», - отметил директор Фонда Блейзера.

В целом, лишний раз напомнить о том, что никто не останется в стороне от мирового экономического кризиса, конечно, не будет лишним. Хотя определенным исключением все же может оказаться Китай. В 2009 году, несмотря на падение всех и вся, китайцам удалось продолжить рост экономики. На сегодня Пекин готов помочь деньгами проблемным странам Еврозоны и уже делает это, переведя четверть своих золотовалютных резервов в евро. Но вот тут возникает вопрос, который вроде бы не имеет ни малейшего отношения не к кризису, не к Украине. Однако, как считает О.Устенко, он рано или поздно будет поставлен с бескопромиссной остротой. Дело в том, что Евросоюз берет в займы у Китая для того, чтобы удержать на нынешнем уровне свои высочайшие социальные стандарты. То есть, за счет китайцев Греция сможет обеспечить своим гражданам приемлемый для европейцев уровень жизни. «Но как быть с тем фактом, что сотни миллионов китайцев живут менее чем на 1 доллар в день?», - задается вопросом О.Устенко.

А ведь мы, по сути, ничем не отличаемся от китайцев, у которых никто не спрашивает, хотят ли они спасать Грецию от дефолта или предпочитают разнообразить рацион своего питания. Только одалживает у нас не Евосоюз, а наша собственная власть. Кого в 2008 году спасали за бюджетные миллиарды, может, малообеспеченные слои населения? Конечно, нет, спасали банки и металлургические холдинги. Власть закрывала глаза на массовые увольнения и невыплату зарплат и все только ради того, чтобы нашим олигархам не пришлось утруждаться распечатыванием своих кипрских кубышек. Результат налицо - если в Польше средняя зарплата составляет в 2011 году около 1 тысячи 300 долларов, то в Украине она не дотягивает и до 400 долларов. Зато в последнем списке «Форбс» среди богатейших людей планеты - 8 украинцев, а поляков всего 4 и самый обеспеченный из них по нашим меркам - крепкий середнячок в клубе миллиардеров. Вывод один: вместо того, чтобы ждать кризис извне, нужно победить внутренний, а эта задача нынешней украинской власти явно не по плечу.

Петр Черных (УНИАН)