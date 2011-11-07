Цены производителей промпродукции с начала года выросли на 15,6%

В Украине снижение цен производителей промышленной продукции в октябре 2011 года по сравнению с сентябрем составило 1,8%, с начала года – рост на 15,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Как сообщал УНИАН, в сентябре т.г. рост цен производителей промышленной продукции по сравнению с предыдущим месяцем составил 1,2%, в августе - 0,5%, в июле – 0,1%, в июне – 0,5%, в мае – 2,6%, в апреле – 3,4%, в марте – 2,1%, в феврале – 4,8%, в январе – 1,3%.