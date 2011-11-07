Производство марганцевого концентрата в Украине сократилось на 35,6%

В Украине за 10 месяцев 2011 года производство марганцевого концентрата сократилось на 35,6%, или на 461,8 тыс. тонн относительно аналогичного периода 2010 года - до 832 тыс.тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

ОАО «Марганецкий горно-обогатительный комбинат» за указанный период увеличил производство марганцевого концентрата на 9,9 тыс. тонн или на 1,6% по сравнению с январем-октябрем 2010 г. – до 614 тыс. тонн.

ОАО «Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат» за 10 месяцев т.г. произвел 218 тыс. тонн марганцевого концентрата, что на 68,3% или на 471,7 тыс. тонн меньше по итогам января-октября 2010г. В сентябре-октябре предприятие этот вид продукции не производило.

За указанный период ОГОК также произвел 331,7 тыс. тонн марганцевого агломерата – на 60,3 тыс.тонн (на 22% больше), чем за январь-октябрь 2010 г.

Справка УНИАН. В Украине за 2010 г. производство марганцевого концентрата выросло относительно 2009 г. на 70,5% или на 657 тыс. тонн – до 1,5893 млн.тонн.